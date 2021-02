Urge concretar alianza “Va por Veracruz” en Xalapa: PRD

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez, hizo un llamado a los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para incluir a Xalapa en la coalición “Va por Veracruz” pues dijo que urge darle certeza a los xalapeños.

Precisó que actualmente el convenio está establecido en 90 de los 212 municipios, pero la capital del estado sigue pendiente, aunque hay coincidencia entre los tres líderes de partido de ir juntos.

“Cada partido tiene sus procesos internos, y yo no me puedo meter en los procesos de cada partido, lo que sí hago es un llamado en general, que dejando nuestras cuestiones partidarias pensemos en la ciudad capital que requiere ser rescatada de gobierno ineptos y que han demostrado incapacidad. Xalapa, está hundida en el abandono y solo se habla de Xalapa como una ciudad de total retraso”, añadió.

Agregó que el número de municipios en coalición se ha ido incrementando dado que anteriormente eran 73 municipios y actualmente ya son 90, en las que cada partido propondrá candidato en 30 de estos.

Llamó a sus homólogos a incluir a la capital del estado en esta coalición ya que dijo se debe impedir que lleguen más “gobiernos ineptos” a Xalapa; y añadió que tienen este mes para inscribir este municipio.

“Estamos convencidos que, si Xalapa va en alianza, con un buen candidato, a Xalapa la recuperamos del atraso y el abandono, estoy muy convencido de ello (...) Aún hay tiempo, no podemos permitirnos que Gobiernos ineptos, sin preparación vengan a echar por la borda el trabajo que han realizado a lo largo de su historia mujeres y hombres; el Gobierno de Hipólito está ligado de irregularidades, de falta de desarrollo, de falta de prosperidad”.

Inseguridad

Asimismo afirmó que los problemas de inseguridad del estado, han provocado que dos aspirantes a candidaturas a presidencias municipales del Sol Azteca, hayan declinado sus aspiraciones ante las amenazas de muerte que han recibido.

En conferencia de prensa refirió que, desde el año pasado, en la zona centro se han dado casos de amenazas como en municipios de Ciudad Mendoza, Río Blanco y Nogales, que los ha obligado a desistir de su intención.

“Sí los hay, en todos lados está la situación crítica (...) eran candidatos muy buenos con respaldo ciudadano y me vinieron a ver para decirme que no iban a participar porque tenían amenazas de muerte, alcaldes de la zona centro (…) se retiraron mejor, ya no quieren participar”, dijo.

Hizo un llamado a que se tomen verdaderas medidas de seguridad y reiteró que el secretario de Seguridad Pública Hugo Gutiérrez Maldonado “ya dio lo que tenía que dar” y se hace urgente un cambio.

“Porque las muertes siguen brotando por todos lados, los feminicidios no paran y el asesinato de nuestra alcaldesa de Jamapa no está resuelto y ahora los casos de la exalcaldesa de Cosoleacaque nos da doble preocupación”, añadió.

Explicó que, aunque se dio en la zona centro, la situación de inseguridad se ha dado en todo el estado.

Respecto a la construcción de una pérgola en la parte superior del Ágora de la Ciudad, Sergio Cadena Martínez, demandó que el Ayuntamiento de Xalapa realice una consulta ciudadana para determinar si se continúa o no, y le pidió al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero que “deje de satisfacer caprichos personales”.