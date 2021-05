Urge creación de organismo que apoye al sector cafetalero

Cafetaleros de la región de Coatepec consideraron urgente la creación de un organismo nacional que atienda de manera general al sector e impida que las grandes empresas sigan dañando a los pequeños productores.

Como una forma de demostrar la calidad del aromático de la región, los productores regalaron café a los transeúntes de la zona centro de la capital veracruzana.

Local Productores veracruzanos exponen artesanías en parque Doña Falla

El presidente del Consejo Regional del Café de Coatepec, Cirio Ruiz González, señaló que se requiere un ente que establezca reglas y acciones igualitarias para los cafeticultores de todo el país.

Entrevistado en el centro de Xalapa, previo a que ingresara a una reunión con representantes del Gobierno del Estado, recordó que a la fecha existen organismos de atención a los cafetaleros; sin embargo, se trata de acciones unitarias y no conjuntas.

“Se atienden los problemas de importación, la ley del café tostado, la agricultura, son acciones que favorecen a las grandes empresas, al no haber un orden, prácticamente estamos a la deriva, se importa café de mala calidad, se engaña a los productores y se castigan los precios del café”, dijo.

Refirió que al café se le asignan costos considerando que toda la producción se exportará, cuando no es así, acción que afecta considerablemente los ingresos de los productores.

“Si vas sumando dinero por la aplicación de gastos a todo el café cuando solo el 50% se exporta, nos están quitando cerca de mil 600 millones de pesos por cosecha”, expuso.

Recordó que desde el 2018 se presentó una propuesta para crear un organismo a nivel estatal, la cual únicamente se quedó en el tintero.

“Vamos a decir que es una buena iniciativa, pero no es suficiente, es limitada porque los productores estamos en todo el país y no sirve mucho hacer una figura estatal, o que Oaxaca hiciera lo suyo, no nos conviene, tiene que ser nacional”, expresó.

Destacó que otro de las acciones que han solicitado es que exista un precio justo para el café cereza; sin embargo, las empresas transnacionales pagan el kilo a 8 pesos.

“Vamos mal, terminó muy mal, nos pagan a 8.50 pesos en promedio, luego subió, luego bajo, entonces se llevaron una buena ganancia, si hubiera estado en manos de una institución gubernamental, protestamos, pero como es de organismos privados se deja pasar”, comentó.

Ante ello, adelantó que pedirán que sea un organismo gubernamental el que pueda ayudarlos a negociar sobre el precio de compra-venta.