Urge dragado del río Jamapa; pescadores aseguran que especies no entran ni salen a desovar

Boca del Río, Ver.- Pescadores del municipio de Boca del Río urgieron a las autoridades estatales y federales que atiendan el dragado del río Jamapa a la altura del puente estero hasta La Bocana.

¿Qué afectaciones tiene los pescadores de Boca del Río?

El presidente de la federación de pescadores de Boca del Río, Margarito Enríquez Luna, platicó que esta situación les está repercutiendo en su actividad, ya que no está permitiendo que las especies marinas entren y salgan a desovar en esta zona.

Pescadores del municipio de Boca del Río urgieron a las autoridades estatales y federales que atiendan el dragado del río Jamapa/ Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Nos afecta en las corrientes que no entran las especies a hacer su reproducciones, la verdad es que todas las especies que son de Boca del Río vienen a hacer su desove hacia el mar. Estamos hablando de toda clase de peces”, dijo.

El entrevistado comenta que lo anterior ha dejado como consecuencia que la reproducción de especies se reduzca y por ende su actividad se vea afectada hasta en un 30 por ciento. “Como comentaba, ya no estamos teniendo la misma producción, porque ya no entran ni salen las especies, las crías que se vienen a reproducir ya no tienen el mismo cauce para defenderse”.

Enríquez Luna, manifestó que la falta del dragado en el rio Jamapa afecta a 400 agremiados a la federación, pues además de dedicarse a la pesca hay quienes también realizan paseos turísticos.

Aunado a las posibles inundaciones que se pudieran generar tanto en la cabecera municipal como en otras zonas del municipio, ya que el azolve ha reducido la capacidad del caudal de recibir el agua que baja de la zona de montañas, advirtió.

El pescador recuerda que hace cinco años se efectuó el último trabajo de dragado en el afluente, de ahí que hoy ya se observa una extensa playa.

Lo anterior ha dejado como consecuencia que la reproducción de especies se reduzca y por ende su actividad se vea afectada hasta en un 30 por ciento/ Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Margarito Enríquez comentó que este tema ya lo ha dado a conocer a las autoridades y de acuerdo a las mismas sólo les dicen que están próximos a iniciar los trabajos, pero sin darles fechas estimadas.

Chapopote en Boca del Río

Por otro lado, el presidente de la federación de pescadores de Boca del Río, pidió también una investigación exhaustiva sobre la aparición del chapopote en la zona hotelera del municipio en pasados días.

Aunque la presencia de esta sustancia fue mínima, consideró relevante identificar el origen, ya que no es la primera vez; además hizo ver que representa una contaminación para las playas y puede afectar a la pesca de agravarse.

El chapopote está acompañado de una pequeña cantidad de limo formado por los desechos que vierten hoteles, restauranteros / Foto: Raúl Solis / Diario de Xalapa

Por el momento desconocen de donde venga el chapopote, pero ya investigan para poder presentar pruebas a las autoridades y que estas hagan las sanciones correspondientes.