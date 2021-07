Uso del cubrebocas, lavado de manos, confinamiento y sana distancia, las claves para combatir tercera ola: Cruz Roja

Veracruz, Ver.- Hasta en un 50 por ciento se podrían reducir los contagios por Covid-19 si la población tomara en cuenta las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades aseveró el coordinador de la Dirección Médica de la delegación Veracruz-Boca del Río de la Cruz Roja, Noé de la Cruz Guzmán.

Sin precisar en cifras reconoció que de junio a la fecha se ha presentado un alza en el número de casos por lo que instó a la población a mantener la dinámica de prevención en todas las actividades, principalmente las foráneas y en este período vacacional de verano.

Local Veracruz contabiliza 73 mil 981 casos confirmados de Covid-19

Insistió en que el uso del cubrebocas, el lavado de manos, el confinamiento y la sana distancia son las claves para revertir los efectos de esta tercera ola.

“Hay factores que no podemos controlar, por ejemplo, no es lo mismo estar en una ciudad o estado que está catalogado con el semáforo epidemiológico rojo, que en uno que está verde, eso no depende de mí, otro factor es las variantes virológicas, estas yo no las puedo controlar, entonces no sé en qué momento yo podría estar expuesto a tal o cual variante, pero lo que sí podemos hacer es reforzar y mantener las medidas sanitarias”, insistió.

Destacó que el Plan Nacional de Vacunación se ha vuelto más ágil sin embargo la población debe tomar en cuenta que debe seguir cuidándose pues, aunque los antígenos cuentan con un porcentaje importante de protección, es decir, entre un 80 a 90%, sigue habiendo un mínimo que podría resultar vulnerable.

Foto: Archivo | Raúl Solís | Diario de Xalapa

Asimismo, pidió a la población que ya está vacunada a evitar promover esa falsa sensación de seguridad y mantener las medidas que tanto han insistido las autoridades de los tres niveles de gobierno.