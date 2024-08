Usuarios de autobuses piden a transportistas de Veracruz respetar medio boleto el fin de semana

Veracruz, Ver.- Luego de que algunas rutas del transporte público colocaron avisos en sus unidades de que los domingos cobrarán el boleto entero a estudiantes y tercera edad sin excepción, los usuarios se inconformaron al expresar que las condiciones de los autobuses en Veracruz están en deplorables condiciones como para tener esas exigencias.

¿Cuál es el estado actual de algunos autobuses de Veracruz?

De acuerdo a los ciudadanos que utilizan el servicio del transporte público, la mayoría de los camiones presentan distintas deficiencias, muchos están sucios y despiden malos olores, están llenos de basura, con asientos rotos, sin cristales en las ventanas, con hoyos en los techos y demás.

Algunos estudiantes comentaron que los operadores del transporte público son muy groseros, pues tanto entre semana como los fines de semana “les hacen cara” y no les quieren aplicar el medio boleto.

Local ¡Más al volante! Crece número de mujeres taxistas en Xalapa; esta es su forma de mantenerse seguras

Comentan que actualmente hay jóvenes que trabajan entre semana y estudian los fines de semana, por lo que se ven obligados a tomar el autobús sábado y domingo y se les debe aplicar el medio boleto.

“Mi prima estudia los fines de semana y me ha comentado que los camiones le dicen que no tienen medio boleto para cobrarles el entero, hay muchos estudiantes que estudian los fines de semana”, expresó Gisel Briones, estudiante.

En el caso de los adultos, mencionan que los domingos solo algunos operadores hacen la excepción de cobrar el medio boleto, pero que la mayoría les exige los nueve pesos sin importar que presenten su credencial del Inapam, que según les ofrece beneficios como pagar medio boleto.

Estudiantes y adultos mayores piden que transportistas respeten el medio boleto el fin de semana en la ciudad de Veracruz🎟️🚌



📹 Ingrid Ruiz pic.twitter.com/FTeVAWhUyh — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) August 6, 2024

“Si hay algunos choferes que aplican el descuento, pero solo algunos, la mayoría cobra completo, yo les he comentado que me cobran medio, pero me piden que pague completo, es injusto porque el gobierno da la tarjeta para que paguemos medio sin importar que sea sábado o domingo o cualquier día”, externó la señora Librada Domínguez, habitante de la colonia Caballerizas.

De acuerdo a los ciudadanos que utilizan el servicio del transporte público, la mayoría de los camiones presentan distintas deficiencias / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Algunos adultos mayores expresan que prefieren pagar los nueve pesos antes que ponerse a pelear con el conductor porque no ganaran nada.

“El medio boleto debería aplicarse toda la semana, pero los camioneros no lo aceptan, no me voy a poner a pelear, uno ya está grande de edad, ya lo pago, pero entre semana si lo exijo”, señaló Efrén Perceval.

Cabe destacar que en los últimos días los usuarios del transporte local han compartido imágenes de avisos que se colocaron en el interior de las unidades donde se les informa que los domingos no expedirán medio boleto, por lo que tanto usuarios como personas de la tercera edad, tendrán que pagar el boleto completo.

Algunos adultos mayores expresan que prefieren pagar los nueve pesos antes que ponerse a pelear con el conductor / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Algunas de las unidades que colocaron estos avisos son La Ruta 6, Miguel Alemán que justamente son camiones que transportan a un buen número de estudiantes.

Aunque se trató de entrevistar a los operadores del transporte público, se negaron a proporcionar información al respecto, argumentando que se trata de una medida que ha estado vigente siempre.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️