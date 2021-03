UV combate hostigamiento, acoso y violencia contra la mujer

Orizaba, Ver.- Desde recesiones de contratos, estudiantes expulsados y sanciones son algunas de las acciones que la Universidad Veracruzana (UV) ha realizado ante actos de hostigamiento, acoso y violencia contra la mujer en algunos de sus planteles, así lo dio a conocer la rectora de la UV Sara Ladrón de Guevara quien dejo en claro que en la máxima casa de estudio de los veracruzanos no se puede permitir que existan este tipo de situaciones.

A favor de los actos que las mujeres realizan en torno al Día internacional de la Mujer dijo los colectivos feministas están gritando y rayando paredes porque están denunciando una situación de violencia que debe parar, expresó muestra solidaridad y empatía con estos movimientos.

Yo como arqueóloga soy cuidadosa del patrimonio arqueológico histórico y cultural y lamento cuando hay patrimonio que se destruye pero en este caso con toda franqueza la vida de una mujer vale mucho más que el patrimonio, arqueológico, cultural, artístico y los feminicidios no han parado. Yo me sumo a este grito desesperado de las mujeres para que acaben los feminicidios, que acabe la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos

Estas acciones de concientización dijo no solo deben llevarse a cabo el 8 de marzo, si no todos los días del año, se debe insistir en que no haya violencia en los espacios universitarios, pero tampoco en espacios públicos o en las casas, pues es ahí en donde se vive más las situaciones de violencia, las cuales se dejan pasar con frecuencia naturalizándolas, por ello la doctora Ladrón De Guevara dijo se debe cambiar esa cultura, para que sea más generalizado el trato cordial y digno para las mujeres.

“En la Universidad hemos establecido sanciones, ha habido recesiones de contrato, para maestros, no todas las denuncias llegan a ese tipo de sanciones pero vamos avanzando, también hay casos de estudiantes que comenten faltas de violencia contra sus compañeras, han sido expulsados, otros por un tiempo, otros lo decide la junta académica, son decisiones colegiadas, son procesos dolorosos y arduos pero vamos avanzando”.

Dio a conocer que el consejo universitario general realizó una declaratoria para que los espacios universitarios sean espacios libres de violencia, “esta es una tarea de todas y todos maestros, estudiantes, que nuestros espacios sean de cordialidad y seguros para las mujeres, es una problemática que se vive a nivel nacional y mundial”.

Rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara/ Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Orizaba

En torno a las autoridades levantó la voz y aseveró que se deberían tomar un tiempo para reflexionar sobre las nuevas masculinidades, pues son las autoridades quienes no han modificado su discurso y el discurso tiene que ver con lo que uno piensa y lo que uno piensa es de convencimiento. Asumió que se debe hacer llegar información a todas las autoridades, gubernamentales e institucionales para mejorar la convivencia y que todo este discurso de genero no sea un discurso de las mujeres si no que también los asuman los varones.

Cabe destacar que la rectora de la universidad Veracruzana estuvo de visita en la ciudad de Orizaba para dar un recorrido al Campo Deportivo “Cerritos” recién inaugurado, en compañía del Presidente Municipal, Igor Rojí López, Ladrón de Guevara caminó por los campos y agradeció la invitación.