UV realiza campaña de sensibilización y concientización sobre trato digno hacia PCD en El Tronconal

Estudiantes y académica de la Maestría en Salud Pública del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Universidad Veracruzana (UV) llevaron a cabo una campaña de sensibilización y concientización sobre el trato digno hacia las personas con discapacidad (PCD) en la comunidad de El Tronconal, municipio de Xalapa.

María de Lourdes Mota Morales, profesora e investigadora del ISP, mencionó que en el programa educativo de posgrado durante tres semestres se cursa la experiencia educativa (EE) Práctica Profesional, la cual es predominantemente aplicativa y práctica, ya que pretende que los estudiantes aprendan y desarrollen capacidades profesionales para ejercer en el campo interdisciplinar e intradisciplinar.

“Se pretende que con todo ello consoliden un perfil formativo caracterizado por la iniciativa, la proactividad, la resolución de problemas, el análisis crítico de la realidad, la búsqueda de bases científicas para la toma de decisiones y el ejercicio ético con la población y demás actores involucrados.”

A lo largo de estos meses, los alumnos realizaron un Análisis de Situación de Salud que comprende tres fases: diagnóstica, para conocer las necesidades de salud de una población; de respuesta, mediante el desarrollo de una intervención a las necesidades, y monitoreo continuo de las actividades.

Para llevar a cabo el Análisis de Situación de Salud, los estudiantes fueron divididos en diferentes equipos y uno de ellos es el que desarrolló la campaña bajo el lema “Todos somos uno”, en colaboración con el Departamento de Asistencia Social del Sistema DIF Municipal Xalapa.

El equipo está integrado por: Anel Aguilar Acolt, Tania Citlalli Gabriel Peralta, Karla Ivanna Hernández Gámiz, Itzel Lozano Tinoco, Gabriela Mirei Narave Moreno, Manuel Alejandro Oceguera Luceri y Jesús Antonio Rodríguez Rengifo.

Mota Morales mencionó que la colaboración con el DIF Xalapa se dio del 20 al 23 de agosto del 2023, y comprendió la primera fase o diagnóstico; la segunda fase, que comprende la intervención, se concluyó en este semestre, y de agosto de 2024 a enero de 2025 realizarán el monitoreo, para finalmente entregar los resultados.

Ecología Ríos pueden salvarse de ser drenajes al aire libre; esta es la estrategia para hacerlo

Con respecto a la intervención, Itzel Lozano Tinoco, egresada de las Licenciaturas en Geografía y Enfermería, comentó que colaboraron con el DIF Municipal de Xalapa ya que previamente este organismo identificó diversas necesidades entre la población urbana y rural.

“Decidimos abordar la discapacidad porque son pocos o nulos los estudios referentes al tema, especialmente en zonas rurales, así que vimos una oportunidad y decidimos desarrollar un proyecto relacionado con atención a personas con discapacidad".

”Como salubrista, debemos tener una formación integral, entonces es un área de aprendizaje y de formación para nosotros; de tal manera, la maestría fomenta vinculaciones con otras áreas disciplinares, instituciones académicas, de la sociedad civil y/o gubernamentales.”

El objetivo de la jornada, indicó, es fomentar cambios actitudinales positivos y promover el trato digno hacia las PCD, para ello se hizo un diagnóstico en El Tronconal a fin de identificar las principales necesidades o problemáticas de esta población, y a partir de ello priorizaron distintas líneas de intervención.

Puedes volver a leer: UV pide a autoridades tomar medidas para detener genocidio en Franja de Gaza

Personas con discapacidad se sienten infravaloradas

Entre los hallazgos detectados está una alta prevalencia de distintos tipos de discapacidad en el área, en especial neurológica, motriz e intelectual, entre otras.

“Lo que más nos llamó la atención fue que encontramos que las personas que tienen una condición de discapacidad se sentían no valoradas, no tomadas en cuenta y no tienen autonomía, por lo que decidimos trabajar en la mejora de las actitudes de las personas hacia ellos.”

En la actividad también participaron estudiantes de la Maestría en Mediación Artística de la UV y de la Escuela en Enfermería Leininger, especialmente en la construcción de la campaña de sensibilización y concientización sobre el trato digno hacia las PCD.

“No se había hecho algo similar, al menos en Xalapa. Creemos que este tipo de intervenciones ayudan a transmitir el mensaje de un trato digno para este sector social”, subrayó Itzel Lozano.

Local UV aprueba creación de 5 programas de posgrado para atender la desaparición de personas

Tania Citlalli Gabriel Peralta, egresada de la Licenciatura en Nutrición, contó que después del diagnóstico tuvo lugar la intervención que inició con un pre-test compuesto por una escala sobre actitudes hacia la discapacidad. Una semana después, se realizaron las actividades, del 21 al 23 de mayo.

“Empezamos con un recorrido en las principales calles de la comunidad, portando pancartas con mensajes inclusivos; en el kiosko se impartió la plática “La naturaleza de la discapacidad”, por Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral, A.C.”

En el segundo día, con la participación de estudiantes de la Facultad de Artes de esta casa de estudios, se aplicaron actividades de pintura, música y lectura, relacionadas con la inclusión social hacia las PCD, y finalizó con la actividad denominada “telaraña” y un diálogo reflexivo en el que participaron madres de familia, niños y personas mayores.

Por último, en el tercer día se llevó a cabo una charla a cargo de una persona con discapacidad visual adquirida, quien compartió su historia personal y abordó el tema del trato digno hacia las PCD.

Es importante mencionar que también se presentó una serie de tres cortometrajes.

“Hubo una importante participación, especialmente de madres de familia y adultos mayores; continuaremos con estas actividades para llegar a más personas. Varios habitantes de El Tronconal nos pidieron regresar a trabajar, porque se beneficiaron y disfrutaron de las actividades.”

Gabriel Peralta dijo que el seguimiento se hará durante cinco meses y de forma mensual.

Local ¡Xalapeños unidos! Ciudadanos reúnen víveres para afectados por incendios [Video]

“Los adultos mayores hicieron comentarios que muestran su disposición a ver de otra manera la discapacidad, creo que a futuro será un trabajo referente porque muchos de los participantes fueron niños y adultos jóvenes que al final formarán parte del tejido social y tomarán decisiones.”

Jesús Antonio Rodríguez Rengifo, docente en la Universidad de Caldas, Colombia, realiza una estancia de seis meses en el ISP y fue parte del equipo que aplicó la intervención. Comentó que esta acción evidencia los procesos de salud pública que hacen la UV y el instituto en beneficio de la comunidad.

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Me siento muy satisfecho por el aprendizaje obtenido, por compartir el desarrollo de acciones a nivel comunitario, pero sobre todo por darme cuenta cómo desde las diferentes problemáticas evidenciadas –de forma responsable y con procesos de análisis situacionales comunitarios– se priorizan ciertas estrategias de atención e intervención en colaboración interinstitucional.”