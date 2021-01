Va Cuitláhuac García por nueva reestructuración de deuda

Xalapa, Ver.- El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que harán un pago a capital de 2 mil 9 millones hasta 2024 de la deuda histórica del estado de más 41 mil millones de pesos, y con ello, se solicitará un nuevo préstamo de 2 mil millones de pesos.

Dijo que este préstamo es a largo plazo por lo que se tiene que hacer una solicitud de restructuración de la deuda ante el Congreso del estado.

A su decir, de esta manera “no se endeuda al estado, no vamos a endeudar al estado, así como el presidente no va a endeudar al país, nosotros no vamos a endeudar al estado”.

El mandatario estatal expuso que se trata de una situación emergente la que les obliga a tomar esa decisión, pero destacó que su gobierno desde el inicio se planteó un saneamiento de las finanzas.

“Esto se proyecta y se compromete, el pago es en automático, 2 mil 9 millones de pesos, la deuda va a disminuir en capital, importante, la deuda ante bancos (…) tuvimos que tomar una decisión ante la pandemia que nos baja este número de presupuesto”, dijo.

Añadió que esto es importante porque se tiene que reactivar la economía con inversión pública por lo que pedirán un nuevo crédito.

“Quiere decir que vamos a resarcir mil 114 millones de pesos más otro poquito para reactivar la economía del estado, vamos a iniciar a aplicar 200 mil a partir de abril si el congreso lo autoriza, este planteamiento que estoy haciendo es para que la gente lo sepa y el congreso del estado se informe y también para desmentir”, abundó.

Precisó que el presupuesto 2020 fue de 129 mil 535 millones 095 mil 247 pesos y en este 2021 es de 128 mil 420 millones 684 mil 290 con una diferencia de 1 mil 114 millones 410 mil 957 que equivale al 0.8 por ciento.