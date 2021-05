Va PAN por juicio político contra el gobernador de Veracruz, por caso de Yunes Márquez

Veracruz, Ver.- Luego de que magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz revocaran la candidatura de Miguel Ángel Yunes Márquez como candidato a la alcaldía de Veracruz por la alianza PAN-PRI-PRD, al no acreditar la residencia en el puerto de Veracruz, este día candidatos de la zona conurbada PAN y alianza “Veracruz Va” anunciaron que desde el Congreso del Estado solicitarán un juicio político en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, por su presunta intromisión en el proceso electoral.

La candidata a la diputación federal, Maryjose Gamboa, manifestó que la decisión del martes por la noche del órgano judicial retrata de “cuerpo completo” al mandatario estatal y aseveró en ese sentido que Yunes Márquez, está siendo un “perseguido” por haberse convertido en un “opositor fuerte”.

“Como sabe el gobernador que va a perder el puerto de Veracruz, como sabe que en todas las encuestas Miguel Yunes arrasa y como sabe que, en cada recorrido las y los veracruzanos le han externado su cariño y su apoyo, no lo quiere en las urnas”.

En rueda de prensa acusó que no solo el Tribunal Electoral de Veracruz se ha puesto al servicio de los intereses políticos del gobierno del Estado también se sigue haciendo uso ilegal de instituciones públicas como la Fiscalía del Estado, cuyo deber es procurar justicia y seguridad a los veracruzanos y hoy se ha dedicado a perseguir, intimidar, investigar y amenazar a opositores.

“Hoy es Miguel Yunes como ayer fueron otros compañeros y como mañana seguramente serán cualquiera de ustedes o nosotros. El gobierno represor no engaña a nadie”.

La abanderada panista aseguró que se trata de una medida desesperada del gobernador Cuitláhuac García ante el inminente triunfo de Miguel Ángel Yunes en las urnas.

Por ello le exigió que saque las manos del proceso electoral, ya que su trabajo es gobernar y no perseguir a quienes serán un contrapeso a su gobierno.

“Cuitláhuac García deja que las y los veracruzanos decidan libremente en las urnas, su trabajo es velar por los derechos de los veracruzanos, no cuartarlos. Los veracruzanos no vamos a olvidar esta afrenta, no vamos a olvidar su mal trabajo. Usted sabe que en las urnas la gente se lo va a recordar. No le sume más agrediendo opositores de esta manera tan ruin”.

Gamboa Torales insistió en ese sentido que solicitarán un juicio político en contra del gobernador de Veracruz, porque no solo le quito la candidatura al panista también está coartando la libertad de los veracruzanos de decidir por quien votar.

Concluyo diciendo que no solo los candidatos de la alianza “Veracruz Va” sino también los de la coalición “Va por México” triplicarán los esfuerzos y la lucha por la defensa de la libertad de las y los veracruzanos de elegir y pensar rumbo a la jornada electoral del 6 junio.

Estuvieron presentes los candidatos a Presidentes Municipales por Boca del Río, Juan Manuel Unánue; por Alvarado Octavio Ruiz Barroso, por Medellín, Gabriel Cárdenas Guízar por, Medellín de Bravo así la candidata priista a la diputación local por el distrito 15 en Veracruz, Carolina Gudiño.