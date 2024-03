Semana Santa 2024: van recomendaciones para pasar unas vacaciones seguras

Más de 11 mil elementos de diferentes corporaciones estarán vigilando los distintos puntos de la entidad donde más turistas llegan durante las vacaciones de Semana Santa.

Los mayores riesgos identificados en esta temporada son ahogamiento por sumersión, accidentes automovilísticos, accidentes en la práctica de deportes extremos, accidentes en cruces de ferrocarril y en el hogar. Asimismo, peregrinaciones y concentraciones masivas en eventos religiosos y enfermedades gastrointestinales y golpes de calor.

Vacaciones de Semana Santa 2024: recomendaciones de seguridad

Por ello, entre las recomendaciones de las autoridades están, si va a salir de casa están cerrar válvulas de paso de los servicios de gas y agua, desconectar aparatos eléctricos no necesarios, dejar cerrada tu casa lo mejor posible, encargar tu casa a alguien de tu confianza.

Además, encargar a alguien el cuidado de tus mascotas y animales de corral y no olvidar tus identificaciones oficiales.

Local En Semana Santa habrá más de 11 mil elementos de resguardo para visitantes en Veracruz

Dado que uno de los principales riesgos es por ahogamiento, las autoridades sugieren que, si no sabes nadar, no te metas en aguas profundas, las niñas y los niños deben usar flotadores o chaleco salvavidas y siempre estar bajo vigilancia de personas adultas que sepan nadar.

Si ingeriste alimentos, espera al menos 2 horas para nadar, no consumas bebidas alcohólicas o sustancias que alteren tus sentidos, de preferencia, nada en lugares vigilados por guardavidas o personal de rescate, si alguien se encuentra en peligro por ahogamiento, dar aviso de inmediato al personal guardavidas; al personal de rescate; protección civil o llama al 911 de emergencias.

Además, si no estás capacitada o capacitado, no intentes rescatar a personas en peligro de ahogarse, si no has recibido capacitación, no intentes dar Respiración Cardiopulmonar (RCP) a una víctima rescatada de Ahogamiento por Sumersión, avisa al personal guardavidas o llama al 911.

Si vas a viajar en auto particular, llaman a proporcionarle mantenimiento mecánico y eléctrico, revisar los niveles, estado y presión de neumáticos y llevar en tu vehículo: juego de herramientas, extintor de incendios, señales reflejantes.

El Operativo de Semana Santa que tiene por objetivo salvaguardar la integridad física de los turistas tendrá vigencia hasta el 5 de abril | Ilustrativa / Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Para proteger su salud, se recomienda tratar de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales, consumir alimentos y bebidas de expendios certificados por las autoridades sanitarias, si padeces alguna enfermedad respiratoria contagiosa, evitar asistir. Si lo haces usar cubrebocas, utilizar ropa adecuada, abrigadora o ligera, dependiendo al sitio a dónde vas a asistir, procurar utilizar bloqueador solar, lentes obscuros y algún sombrero o gorra para protegerte contra los rayos del sol.

El Operativo Semana Santa que tiene por objetivo salvaguardar la integridad física de los turistas tendrá vigencia hasta el 5 de abril.

¿Qué elementos estarán en el operativo?

La Secretaría de Seguridad Pública desplegará 5 mil 843 elementos de Policía Estatal, Fuerza Civil, Tránsito, Unidad de Inteligencia y mandos coordinados, empleando 485 patrullas, 330 motocicletas, cuatro motos acuáticas, 10 embarcaciones, 15 binomios caninos y 15 equinos, dos torres de control, siete drones, cuatro grúas y tres helicópteros.

La Secretaría de Protección Civil incluirá especialistas en materiales peligrosos, atención prehospitalaria y acciones de búsqueda y rescate, mediante 10 puestos de mando en Tamiahua (laguna), Tuxpan (play Mis Amores), Cazones (Barra), Tecolutla (cabecera), Vega de Alatorre (playa Navarro), Alto Lucero (Palma Sola), Alvarado (Mata de Uva), Catemaco (Montepío) y Coatzacoalcos (malecón).

Con unidades municipales y cuerpos de bomberos atenderá emergencias e incendios forestales; junto a la Marina prestará auxilio en las 15 playas de mayor afluencia, y con Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizará patrullajes en carreteras, apoyando en casos de desastre o emergencia mayor.

La Secretaría de Seguridad Pública desplegará 5 mil 843 elementos de Policía Estatal, Fuerza Civil, Tránsito, Unidad de Inteligencia y mandos coordinados | Ilustrativa / Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

La Secretaría de Salud, Cruz Roja Nacional y Cruz Ámbar intensificarán sus labores de atención médica y hospitalaria, traslados, vigilancia epidemiológica, prevención de accidentes, control de vectores y riesgos sanitarios.

A su vez, la Secretaría de Turismo brindará asesorías para una estancia confortable y retorno seguro del visitante y, por último, la Dirección General de Aeronáutica dispondrá de cuatro aeronaves que harán vuelos de reconocimiento, brindarán transporte a personas lesionadas o enfermas y efectuarán la búsqueda de turistas en mar, bosque o montaña.

Las acciones iniciarán este fin de semana largo con ocho mil elementos, sumando el resto en vacaciones como refuerzo. Al coincidir en parte del periodo, Cumbre Tajín tendrá mil 070 elementos de todas las dependencias, quienes velarán por un desarrollo normal de las actividades.