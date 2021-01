Vacuna anticovid es gratuita, no se dejen engañar: Ramos Alor

Veracruz, Ver.- La vacuna para prevenir el virus SARS-CoV-2 es totalmente gratuita y ya tienen nombre y apellido informó el titular de la Secretaría de Salud en el estado, Roberto Ramos Alor.

Indicó que la vacuna es totalmente gratuita para la población porque forma parte del Plan Nacional de Vacunación, pero aún no esta disponible para la venta sino que el sector salud se estará encargando de hacerla llegar a la población.

Mencionó que hay mucha desinformación en cuanto a la aplicación de la vacuna pero insistió en que los primeros en obtener la dosis es el personal médico, que está en la primera línea de batalla.

“Por el momento no la va encontrar de venta en ningún lado ya que esta llega directamente desde el laboratorio a los gobiernos y este se encargara de distribuirlas, en esta primera etapa se está vacunando al personal de salud, no se dejen engañar, solo es personal que atiende a pacientes con Covid-19 estas vacunas ya vienen prácticamente con nombre y apellido y no pueden ser para alguien que no esta precisamente en el registro”, dijo.

Por otra parte llamó a la población acatar la alerta preventiva por el Coronavirus que entró en vigor este jueves los municipios de Actopan, Cazones, Espinal, Gutiérrez Zamora, Orizaba, Papantla, Poza Rica, San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán, Veracruz y Xalapa, mediante filtros para disminuir la movilidad en plazas, parques y comercios.