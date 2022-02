Vacuna de refuerzo Xalapa: fechas y sedes para personas de 30 a 39 años

Se espera que en Xalapa sean 70 mil personas entre 30 a 39 años que reciban la vacuna de refuerzo contra el Covid-19 en la ciudad, además de que acudan las personas rezagadas y mil mujeres embarazadas que no se han aplicado esta dosis.

El delegado de Programas para el Desarrollo, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, explica que la vacuna de refuerzo es AztraZeneca y para las personas rezagadas será CanSino, por ser unidosis.

Refiere que los municipios de Banderilla, Emiliano Zapata será vacunada el 21 de febrero, así como Coatepec el 22 de este mes, "estamos blindando las ciudades y las conurbaciones".

Explica que se contempla Xalapa y Veracruz por estar en semáforo epidemiológico rojo, al tiempo que reconoció la labor de los voluntarios, dado que en ocasiones ni las autoridades municipales tienen la sensibilidad de entender la importancia de la vacuna.

"Como que todavía les falta un poquito, a lo mejor porque están entrando, a lo mejor porque tienen otras prioridades, pero nosotros insistimos en que la prioridad en nuestra agenda nacional es la vacuna".

Agrega que la vacuna es el elemento preventivo más importante para seguir con las actividades cotidianas, pero esto no quita que hay problemáticas que atender y destaca que en el estado se tengan ya clases presenciales.

"No nos podemos centrar en el quédate en casa, no podemos hacer eso, quien lo pueda hacer que lo haga, pero tenemos que continuar la vida y en ese sentido estudiar y analizar qué es lo que está impactando en nuestra sociedad la enfermedad y poner énfasis en los sectores vulnerables y que no se han vacunado".

Te invito a escanear el código QR para que conozcas cual es la sede de vacunación que te corresponde para el municipio de #Xalapa pic.twitter.com/oP1FbA2nS0 — Manuel Huerta (@ManuelHuertaLdG) February 13, 2022

Sedes

Las sedes en Xalapa son la Benemérita Escuela Normal Veracruz “Enrique C. Rébsamen”, la Técnica 97, el Nido del Halcón, la torre El Olmo y en el salón ejidal de El Castillo.

En Xalapa el 15 de febrero tocará el turno a las personas cuyos apellidos empiecen con la A a la F; de la G a la L el 16; el 17 de febrero de la M a la R y el 18 de la S a la Z.