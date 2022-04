Desde la federación no se contempla vacunar a menores de 5 años: Manuel Huerta

El delegado de Programas de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, aseguró que el gobierno federal no contempla vacunar contra Covid-19 a los menores de 5 años.

Pese a que la Cofepris aprobó inocular a los menores de 5 años en adelante con esta vacuna, el delegado manifestó que a la fecha no se cuenta con el biológico para este sector de la población.

Durante la conferencia de prensa que otorgó para dar a conocer la campaña "Más vale tarde que nunca", la cual iniciará el 11 de abril y va dirigida a la ciudadanía de Xalapa y municipios conurbados a la que le falta alguna dosis o la dosis de refuerzo contra el coronavirus, manifestó que por el momento la población a partir de los 5 años de edad no está contemplada en el Plan Nacional de Vacunación.

"La vacunación (en menores de 5 años) no está programada por el momento, desde la Organización Mundial de la Salud no está considerado como un sector de riesgo, obviamente no tenemos la vacuna, la vacuna que existe es para los refuerzos, para los sectores que ya estamos vacunando", dijo.

Recordó que cuando se inició la vacunación en menores de 15 a 17 años se debió a que hubo un "brinco en el riesgo para este sector, pero es la novena causa de muerte, hay otras causas más graves que provocan que los jóvenes mueran como las adicciones, la violencia, las enfermedades cardiovasculares".

Reiteró que el Plan Nacional de Vacunación contempla a los jóvenes de 14 años que cumplirán 15 años en este 2022 sin comorbilidades y a los menores de 12 años con padecimientos médicos. En ambos casos el biológico que se utilizará será Pfizer.

Por otra parte, dio a conocer que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) emitirá la convocatoria para reclutar voluntarios para la segunda fase de la vacuna experimental, denominada Patria.

Mencionó que ya concluyó la primera fase de los ensayos clínicos del biológico, los cuales arrojaron buenos datos.

"Esta dosis también se podría suministrar como refuerzo junto a los biológicos de las farmacéuticas que ya se aplican en el país", expuso.

Refirió que en redes sociales será publicada la convocatoria para que quienes deseen ser candidatos puedan registrarse.

"No importa que ya hayan sido inmunizados con otros biológicos, inclusive se puede experimentar como refuerzo con la vacuna Patria, para ello estará activa la página del Conacyt, esta no será aplicada en los centros de salud, una vez que se tenga programada se avisará del protocolo a seguir", expresó.