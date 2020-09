Vamos a desaparecer al PAN, Morena va por todo: Yeidckol Polevnsky

Boca del Río, Ver.- La candidata a la dirigencia nacional de Morena, Yeidkol Polevnsky Gurwitz aseveró que el partido va por todo para desaparecer al PAN y ganar las 15 gubernaturas que están en juego en el 2021.

Destacó que en las próximas elecciones con ella al frente de la dirigencia nacional el partido arrasará.

“No, nosotros no buscamos una gubernatura, buscamos 15, vamos a ganar las 15 gubernaturas, Morena va a ganar todo, ahora si vamos a arrasar y a desaparecer al PAN de todas estas zonas”, declaró.

Local PAN buscará denunciar al Gobernador por presunto desvío de recursos a campaña de Morena

En su visita por Veracruz, afirmó que tiene la conciencia tranquila pese a las denuncias en su contra de presunta corrupción en el manejo de prerrogativas hechas del actual dirigente de Morena, Adolfo Ramírez Cuellar.

Indicó que todo se trata de “un embuste” a quien acusó de hacer hecho una campaña sucia porque el comité no maneja tanto dinero en prerrogativas.

“Yo les puedo garantizar que yo no tengo ningún problema de corrupción porque si fuera así no estaría registrada para estar en la encuesta, el interino Ramírez Cuellar hizo toda una campaña sucia porque sabía que no podía ganarnos una encuesta (..) yo no solo tengo la conciencia limpia, no me gusta lo de las manos porque eso lo usaba el que nos robó la presidencia en el 2006, siempre he hecho todo bajo la legalidad y apegada a los estatutos y los temas de finanza corresponden al secretario de finanzas”, dijo.

Durante la rueda de prensa que encabezó con medios de comunicación de la zona comentó que hay candidatos que tratan de aparentar que cuentan con el respaldo de gobernadores o incluso del mismo presidente de la república como Mario Delgado quien aparece en espectaculares junto cl ejecutivo federal.

Sin embargo, señaló que esto es un delito ya que el presidente de la república está ajeno al proceso interno que se vive dentro del partido ya que hizo referencia que aunque en otros partidos el presidente suele “mangonear” a sus intereses al dirigente en Morena no es así.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Hay candidatos que quieren decir que tienen el respaldo, el apoyo de gobernadores o incluso del presidente (..) la gente que viene de otros partidos cree que eso les beneficia, pero eso no está permitido en el estatuto de Morena no es algo que sea correcto tengo claro que nuestros gobernadores son respetuoso de lo que dice el presidente así que es una mentira de los que como no han trabajado quieren aprovechar la popularidad con la que ganaron los gobernadores, quien más lo ha hecho es Mario Delgado, tenemos una situación tan penosa que han subido las fotos del presidente cuando es un delito”, insistió.