Van 2 millones de veracruzanos vacunados, para octubre serán todos los mayores de edad

MARTÍNEZ DE LA TORRE, Veracruz.- Hasta el momento, 2 millones de veracruzanos han recibido vacunas ante el covid-19, aseguró el delegado federal de los programas para el desarrollo de Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara quien confirmó que para octubre próximo todos los veracruzanos mayores de 18 años habrán recibido al menos una dosis de vacunas.

Entrevistado a su arribo al evento de continuación de la Autopista Cardel - Poza Rica en el tramo Paso Largo, el funcionario federal detalló que, a la fecha, se han aplicado las primeras dosis al sector de la población de 50 a 59 años y de manera paralela se han aplicado también primeras dosis a la población de 40 a 49 años de algunos municipios veracruzanos.

Local Para evitar contagios por Covid-19, suspenden actividades en Juzgados de Pánuco

Precisó que la meta es que antes de que llegue el invierno, los veracruzanos tienen la protección de las vacunas a fin de que no se tenga un rebrote de la enfermedad debido a las lluvias de otoño. No obstante, pidió a la población seguirse cuidando del virus y que ante cualquier síntoma acudan a los centros de salud y hospitales a valorarse.

Respecto al protocolo que se seguirá con los menores de edad, Huerta Ladrón de Guevara recordó que a nivel internacional no existe la autorización para vacunar a niñas, niños y adolescentes debido a que el coronavirus no es una enfermedad que los afecte con gravedad aunque reconoció que seguirán atentos a este tema. “A nivel internacional no hay protocolo porque no se ha experimentado con niños (...) no es una enfermedad que vaya hacia ellos sino que los más vulnerables eran el sector de 60 en adelante que ya está vacunado en su totalidad”, concluyó.