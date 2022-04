¿Van contra gaseras?, habrá reunión de PC con empresas para evitar fugas

Tras el registro de dos fugas de gas que provocaron el desalojo del personal del Ayuntamiento de Xalapa, la Dirección de Protección Civil municipal llevará a cabo una reunión con los distribuidores de gas, a fin de establecer acuerdos para realizar una supervisión de los tanques estacionarios de los comercios y viviendas de la capital veracruzana.

Al respecto el alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, dio a conocer que se prevé evitar que sucedan incidentes relacionados con fugas, ya que con ello se pone en riesgo a la población.

Vuelve a leer: Ninguna afectación tras fuga de gas: Ricardo Ahued

“Derivado de las temperaturas que se avecinan las cargas de los tanques estacionarios pueden ser un peligro, por ello se va a citar a todos los distribuidores para que haga la revisión junto con los propietarios de negocios y viviendas que tengan tanques estacionarios para que revisemos las cargas, las válvulas y que se cambien para evitar incidentes”, expuso.

Policiaca Fuga de gas en cocina provoca incendio, en Tihuatlán

Refirió que se debe exigir a todos los comercios que, de acuerdo a Protección Civil, se realice la revisión inmediata de las instalaciones de gas. “Haremos lo propio en los mercados municipales, clausuraremos los que estén en mal estado porque no vamos a poner en riesgo a la sociedad”, expresó.

Indicó que solicitó a la Dirección de Protección Civil que a partir de esta semana se inicie esta revisión, a fin de que en mercados o comercios que se tengan tanques estacionarios que no cuenten con las condiciones normativas se proceda a la “invitación a los cambios o la cancelación del suministro de gas para no provocar una desgracia”.

“La petición es que se reúna con todas las empresas que surten gas para que hagan una revisión y evaluación de cada servicio, a fin de que cuenten con las características normativas en las válvulas, llaves de entrada y tuberías, si encontramos alguna que no esté cumpliendo con los parámetros normativos vamos a pedir que cancelen el suministro hasta que cambien la instalación, las gaseras o los propietarios”, mencionó.

Policiaca Flamazo en carnicería moviliza a bomberos de Xalapa

Recordó que las dos fugas registradas, la primera en un restaurante de comida oriental, del Callejón de Rojas, y otra en la Escuela Industrial “Concepción Quiroz Pérez”, ubicada en las esquinas de la calle Clavijero y Juárez, se debió al exceso de carga de los tanques estacionarios. “Por el mismo calor sube la presión, tienen que llenarlos al 70 u 80 por ciento para que no suceda esto, cuando se llenan al tope y existe la temperatura que tenemos ahora la válvula se bota, por tal motivo pediremos que no se cargue gas en donde no se cumpla la norma, se tengan tanques viejos o las válvulas no se tengan en las condiciones necesarias”, agregó.