Vanidad vence a la pandemia; primero el glamour

Córdoba, Ver.- En este año en donde nada es como de costumbre, la Navidad será otra de las fechas que sufrirán cambios drásticos, sin embargo, el glamour y la vanidad no se pierden con la pandemia, es en estas fechas previas a la Noche Buena en donde los estilistas profesionales comienzan a reactivar su agenda, atendiendo solo con las debidas medidas sanitarias, clientes por cita y sin salas de espera.

César David León estilista y promotor de la belleza se alista con guantes, cubrebocas y estrictas normas de sanidad en todas las herramientas que utiliza, desinfectando y sanitizando el material de trabajo, da inicio desde las 8:00 horas de la mañana para atender a sus clientas que con semanas de anticipación agendaron citas en la apretada lista de espera que por fechas decembrinas se llena poniendo en aprietos al experto en belleza.

“Lo fundamental es tener el tapete sanitizante a la entrada, untar gel antibacterial en el acceso y utilizamos un spray que ayuda mucho para evitar el contagio, tenemos citas separadas y no tenemos sala de espera sin que estén agendadas porque evitamos tener niños o personas mayores junto más personas en el estudio, cuidamos mucho la salud de nuestras clientas”, explica el profesional.

Con gel antibacterial, poco contacto frente a frente con el cliente y sin salas de espera, así es como ahora se preparan estos maestros del peine y las tijeras para embellecer en su mayoría a mujeres que se alistan para recibir la Navidad en la intimidad de sus hogares pues quedaron prohibidas las reuniones con más de 10 personas en las fechas decembrinas.

“Desde que inició la pandemia estamos trabajando bajo citas, pero ahora en Diciembre las personas buscan arreglarse más y si tenemos al menos casi 7 personas por día programadas entre semana, los fines de semana sube aún más”, explica César David León quien agrega empiezan a atender a sus clientes desde las 8 de la mañana y terminan ya noche pues la belleza no se detiene.

Este año en todos los sectores ha sido un proceso de adaptación y el mundo de la belleza no fue la excepción no obstante al principio no fue tan fácil para que lo entendieran algunas personas comenta el profesional quien nos señala que pese a todo lo malo ellos siempre hacen todo para procurar la salud de todos, “es responsabilidad de nosotros como profesionales no solo el cuidado del cabello, si no también la salud de quienes confían en nosotros” explicó el estilista Cesar David León.

César David León, estilista/Foto: Jhennifer Renaud | El Sol de Córdoba

El estilista profesional comenta las redes sociales han sido parte importante de este cambio en el que ahora por la Pandemia todo se agenda desde su página de Facebook Cesar David León en donde también muestra toda la gama de trabajos que lleva como lo son los certámenes de belleza de los que también es coordinador en eventos como Miss Earth, Miss Teen Universe y otros los cuales en estos meses se llevaron a cabo por internet.

“Ahora todo es de manera virtual, ya no es como antes, incluso puedes ver a las concursantes en la pasarela con cubrebocas, todo se realiza con medidas sanitarias porque pese a la pandemia la belleza no se detiene”, finaliza.