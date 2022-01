Variante Ómicron llegó a Veracruz: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que la variante Ómicron de Covid-19 está presente en Veracruz, por lo que el número de contagios ha incrementado provocando una cuarta ola.

En conferencia de prensa, declaró que, a diferencia de hace dos años, la cuarta ola se podrá enfrentar con otras circunstancias, ya que el Plan Nacional de Vacunación ha ayudado a disminuir la hospitalización y defunciones por esta causa.

“Ómicron está presente en el estado, lo habíamos advertido, que en algún momento iba a suceder, que iba a alcanzar a todas las regiones del mundo. Lo estamos enfrentando en otras circunstancias, ya hay una sociedad más consiente ante la amplia vacunación que se ha dado, hoy lo que vemos es que está funcionando y por eso volver a insistir a la gente que no se ha vacunado”, dijo.

El mandatario estatal no descartó que se tengan datos de un repunte en la hospitalización por casos de Covid-19; sin embargo, dejó en claro que esta no se compara con los datos que se tenían al inicio de la pandemia en el 2020.

“Se corrobora en el estado, lo dicho por la autoridad federal de salud es cierto, el número de contagios crece, pero no con la rapidez con la que crecen los contagios, esto no corresponde al mismo incremento en porcentaje de las defunciones ni de las hospitalizaciones, pero esto no quiere decir que no sucedan y entre más contagios en efecto hay más hospitalización”, expuso.

Ante ello, consideró indispensable que la población continúe reforzando las medidas sanitarias para evitar un aumento en contagios, sobre todo en espacios en donde haya aglomeraciones.