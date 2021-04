¿Vas a construir?, el acero ha subido 200%

De agosto de 2020 al 7 de abril de este año, el precio del acero se incrementó en alrededor de 204 por ciento, pues las alzas se han registrado constantemente desde hace un año, para colocarse al día de hoy en alrededor de 33 mil pesos la tonelada de acero para herrería y en unos 25 mil pesos la de varilla corrugada para la construcción, dijo Julio César Coronado Robledo, gerente de operaciones para la zona centro de Veracruz de La Ferre Comercializadora.

Los incrementos son ocasionados al gran optimismo en cuanto a la demanda de los próximos meses en China, así como a la reducción de oferta por cuestiones ambientales y a un descenso fuerte en los niveles de inventario que serían aliviados en el segundo semestre del año, en cuanto crezcan las importaciones.

Por pieza, la varilla que costaba 111 pesos, al día de hoy está en 156 pesos. El armex que valía 111 pesos hoy vale 224 y el clavo que estaba en 22 pesos el kilo ahora cuesta 40 pesos. El alambre recocido que valía 22 pesos el kilo ahora está en 39 pesos y el alambrón de 18 pesos subió a 27 pesos, en lo que va de este año, comentó Claudia de Jesús Alarcón Rosas.

En Xalapa y la región, los incrementos han ocasionado que las empresas que tienen la capacidad económica compren el producto para tenerlo en almacén, lo que ha provocado que haya escasez debido a que las ventas no han bajado, por el contrario se han incrementado constantes todo el año, coincidieron Coronado Robledo y Claudia de Jesús, quien compartió que al estar en casa la gente se dedicó a componer, concluir o ampliar sus viviendas.

Foto | Eduardo Murillo

Asentó que durante el año que durado la pandemia, la demanda de materiales fue constante y no se ha detenido pese a los incrementos en los materiales, lo que se van dando día a día y sin aviso previo.

Coronado Robledo informó que en esta carrera de incrementos la tonelada de acero podría alcanzar los mil 500 dólares y que no se prevé una estabilidad en el alza hasta pasado el primer semestre de este año, cuando la producción en el mundo podría incrementar, asimismo los incrementos se deben a la recuperación de la industria de la construcción en Estados Unidos, Europa y Asia, donde ha crecido en 69.9 por ciento, la más alta desde diciembre de 1983.

Reiteró que el precio del acero sigue subiendo y no se ve cercano el punto de inflexión porque los precios del Hot Rolled (HR) en sus máximos históricos en China son ocasionados por un gran optimismo en cuanto a la demanda de los próximos meses, reducción de oferta por cuestiones ambientales y descenso fuerte en los niveles de inventario.

Local Sector de la construcción se desploma en un 50% en Veracruz: CTM

Asimismo se ha notado una fuerte demanda en Estados Unidos, al grado de que el índice manufacturero se encuentra en sus niveles máximos, lo que refleja que la manufactura está en plena expansión.

Por otro lado, una gran escasez de planchón a nivel mundial apoya el alza en el precio, escasez que ha sido provocada por el incremento de la demanda en Europa, Asia y Norteamérica.

QUIEN PIENSE AMPLIAR GASTARÁ MÁS: FERRETERO

VERACRUZ, Ver.- Con el incremento de un 100 por ciento en el precio del acero se vendrá una escalada de aumentos en todos los materiales de la construcción, alertaron empresarios ferreteros de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

De acuerdo con Alberto Castillo, el acero se ha ido incrementando en un 5 a 10% mensualmente desde el año pasado y actualmente los precios se dispararon en un 100% y se ven reflejados en materiales como varillas, armex y otras herramientas y materiales derivados del acero.

“Por ejemplo un Armex cuyo precio al público estaba sobre 160 y actualmente te llego a los 260 pesos y esto por lógica trae incrementos en los materiales de construcción como cemento, cal, todos los insumos de pegaduro, si alguien quiere construir la casa se le va a elevar bastante”, explicó.

Local En este porcentaje ha aumentado costo de casas

En ese sentido lo más preocupante es que esto traerá como consecuencia una escalada de aumentos en los materiales para la construcción. “Si alguien quiere construir una casa o ampliar su vivienda se le va a elevar bastante”, dijo.

Jorge Meza, otro empresario distribuidor en la zona de Paso del Toro y Medellín comentó que desde el año pasado el precio del acero no ha tenido estabilidad y silenciosamente fue incrementando mes con mes hasta llegar a un 100 a 120 por ciento más caro. “Si tu tenías un presupuesto de 15 mil pesos para construir una barda o un cuarto más en tu casa, tu presupuesto se elevó de 30 mil a 40 mil pesos”, dijo.

Foto | Eduardo Murillo

Otros materiales que han subido su precio derivado del acero, es el PVC otros materiales de la obra básica.

Los empresarios comentaron que los consumidores han externado sus quejas por lo caro que están los productos, sin embargo, las ventas se han mantenido.

No sabemos qué tanto impacte en el precio de las viviendas porque hay muchos proyectos de construcción de casa en toda la zona conurbada pero ya es cuestión del Infonavit, nosotros en las ferreterías es lo que notamos este aumento de 100 por ciento y quejas de la gente, pero a pesar de las quejas los materiales se siguen vendiendo.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

DERIVADOS DEL ACERO RESIENTEN AUMENTO

CÓRDOBA, Ver.- El aumento al precio del acero ha hecho que las industrias metalúrgicas tengan que subir el precio de sus productos finales pues debe de buscarse una compensación económica, Juan Francisco Castillo de los Santos, empresario del ramo del acero, mencionó que el precio de este metal ha tenido un incremento aproximadamente del 120%, .

Recordó que las siderúrgicas son empresas que se deben a un proceso productivo y un factor que golpeó fue la falta de chatarra pues no existe gente encargada de desmantelar para adquirir estos productos, “hay procesos que aumentan los costos y cuando no hay chatarra los gastos fijos continúan, no hay nada que fabricar o surtir pero tenemos colaboradores que deben de ser pagados y se busca la forma de obtener ingresos”.

El empresario dedicado a la fabricación de archiveros y productos varios con base al acero dijo que otro tema inflacionario fue que algunas empresas fabricantes del metal estuvieron paradas por días esto ante la falta de gas pues al menos para poder realizar la técnica de colado se requieren de 300 metros cúbicos de gas y en aquel momento las fábricas no estaban al 100% para la realización en el tema del metal.

Foto ilustrativa.

Mencionó que el aumento al acero puede oscilar en un 120% ya que el panorama no favorece a que este producto pueda bajar ya que al bajarse la producción y darse el aumento a la gasolina son factores que complican el panorama.

Al darse el tema, como empresario recalcó que se da el aumento al precio de un producto final, por ejemplo en el caso de un archivero que costaba 8 mil pesos ahora puede darse en 13 mil pesos y esto genera problemas de comercialización pues se sabe que no se tienen una solvencia económica fuerte para los clientes potenciales, pero de no hacer estas técnicas no sería compensatorio para la industria.

Local Estamos en las últimas, dicen constructores veracruzanos

El empresario señaló que otra problemática es el aumento al precio de la gasolina ya que el transporte se eleva, “para transportar todo se hace de forma terrestres pero tenemos aumento significativo en la gasolina y eso incrementa todo, el costo por ejemplo y esto va a la alza, son temas muy delicados”.

Castillo de los Santos comentó que para hacer un archivero se requiere de aproximadamente 90 por ciento de acero y para un locker es un 95 por ciento del metal e inclusive las herramientas empleadas para manipular el producto final están elaboradas de ese material.

Con información de Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba