¿Aún le temes a la vasectomía? Cirugía es sencilla y no afecta vida sexual

Córdoba, Ver.- Este 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Vasectomía, que es un método anticonceptivo para varones que no compromete para nada su vida sexual y aquí te explicamos lo que debes saber si estás interesado en someterte a este método.



De acuerdo a la información proporcionada por personal del Programa de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba, la vasectomía es un método anticonceptivo para varones que consiste en cortar con, a través de una intervención jurídica menor, los conductos que transportar los espermatozoides.

¿La vasectomía afecta la virilidad del pene?

Esto sin afectar la virilidad, ni mucho menos la funcionalidad sexual del pene, puesto que lo único que hace es interrumpir el paso de espermatozoides hacia el pene, aunque esto no implica que el varón continúe produciendo semen.

Asimismo explican que este proceso puede practicarse en varones a partir de los 18 años de edad que no quieran tener familia y previo a la intervención se les da una charla sobre su decisión, pues la cirugía para revertir esta acción, denominada vasovasotomía no se practica en instituciones de salud pública.



Aunque sus beneficios sin importantes, por ejemplo que es un método seguro y permanente, el cual tiene una eficacia del 99 por ciento, su pareja ya no debe de cuidarse con ningún otro tipo de anticonceptivo, es una cirugía ambulatoria, por lo que el paciente puede incorporarse a sus actividades casi de inmediato.

En relación a los mitos que existen sobre la vasectomía, el personal del Programa de Planificación Familiar de la Jurisdicción Sanitaria VI Córdoba comentan que son varios pero los más frecuentes son sobre si provoca disfunción eréctil o provoca pérdida de la virilidad, dijeron que no.

Si me hago la vasectomía, ¿puedo salir caminando?

En cuanto a si disminuye la producción de semen o reduce el apetito sexual del varón, comentan que tampoco influye en esos rubros, incluso destacan que el varón entra y sale caminando de su intervención sin problema alguno.

Destacan que para mayor información pueden acudir a cualquier Centro de Salud don le dan información acerca del procedimiento y se deriva al área correspondiente para realizar el procedimiento.

