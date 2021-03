Ve cómo afecta el ciberacoso a las veracruzanas

Xalapa, Ver.- Karla tenía 24 años cuando se enteró que las fotografías que le había compartido a su novio aparecían en una página pornográfica. Lo supo no por sus amigos, sino por uno de sus familiares.

Desde aquel día la indignación y la pérdida de confianza en los demás están latentes. En enero pasado, la joven veracruzana cumplió 26 años y ya no quiere contar más detalles de aquella experiencia, la cual marcó un parteaguas en su vida.

Dar testimonio le resulta obsoleto, porque, tajante, afirma que hace dos años y ahora no hay avances: “El sistema de justicia en México se ve rebasado ante la era digital”.

En breve charla, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y cuando hay evidencia del aumento de delitos informáticos contra ellas en la pandemia, expresa que es urgente haya recursos, voluntad política y el compromiso de expertos en este tema para empezar a abonar en esta área tan delicada.

Y es que luego de buscar algún abogado especializado que la acompañara para hacer la denuncia y encontrar a los responsables del delito del cual fue víctima, Karla menciona tener una certeza: “La única forma de combatir estos males es a través de la prevención y la educación digital. Hay tantos vacíos, que los administradores y procuradores de justicia se ven rebasados”.

La educadora lamenta que a las afectaciones al decoro, a la reputación y al daño moral poca importancia se le dé, cuando es sabido que esta violencia puede llevar al suicidio.

Violencia digital

La historia de Karla es la de muchas niñas y mujeres, quienes se encuentran más vulnerables a éste y otros delitos durante la pandemia por Covid-19, que potencializa el teletrabajo, la educación en línea y la socialización a través de distintas plataformas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en su último Módulo sobre Ciberacoso, alertó que 36.4 por ciento de las mujeres de 20 a 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fue víctima de este delito, en tanto el 40.3 por ciento de las mujeres de 12 años y más recibió propuestas sexuales.

En el caso específico de la capital del estado de Veracruz, está registrado el aumento durante la contingencia sanitaria.

“Sí tenemos casos de reportes de violencia digital y sí tenemos más. Durante la pandemia, del 14 de marzo y hasta el 21 de febrero, contamos 36 casos de violencia digital, 10 más que en el mismo periodo que le precede”, dijo en entrevista Yadira Hidalgo González, directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa.

Además de compartir estos datos, precisó: “De la violencia digital se conoce poco y, además, no mucha gente la denuncia. Por eso hay que irse con cuidado con las estadísticas, porque lo que comparto no es ni siquiera de todo Xalapa sino reportes de quienes llegan al Instituto”.

Yadira Hidalgo añadió que durante la última semana de febrero hubo un incremento del 37 por ciento en las llamadas totales a Línea Violeta, en comparación con la misma semana de 2020.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Las leyes

En opinión de la titular del Instituto, hay avances, como la Ley Olimpia, sin embargo, aclara que contempla solo el acoso digital o cuestiones de tipo sexual, cuando muchos casos no tienen que ver con eso, sino con violencia comunitaria, aquella que se da cuando una mujer es exhibida y la violenta la comunidad que la rodea.

“Puede ser de muchas formas, incluso la violencia intragenérica —que se da entre mujeres—, y otro tema son los acosos por custodia, separación o divorcio que no necesariamente caen en lo sexual pero sí son violencia de género y también se dan en el ámbito digital”.

Explicó que el Instituto Municipal de las Mujeres se apoya en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La activista reconoce que hace falta más difusión de los distintos tipos de violencia a los cuales está expuesta una mujer.

Todos los institutos e instancias tenemos que hacer difusión y seguir capacitando personal, en fiscalías y policías municipales. También, "la Policía Científica del estado tendría que contar con todos los elementos para que las demás instancias que atendemos estos temas pudiésemos lograr un trabajo coordinado", apuntó.

Y es que compartió que ha tenido experiencias contradictorias, “hay veces que nos ayuda muy rápido y es muy eficiente y otras en que no puede hacer mucho, y habría que ver qué es lo que se los impide”, dijo en relación con la Policía Científica.

Yadira Hidalgo González, titular del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Ciberseguridad

Con respecto a de qué se habla cuando se enuncia ciberseguridad, la ingeniera en informática Tania Valladares Celis explica que es una responsabilidad compartida que no se puede entender como una alianza pública privada.

“En delitos digitales no es suficiente con crear sanciones. Deben existir acciones conjuntas de concientización en los diferentes sectores productivos, con la meta de que se adopte una cultura de prevención del delito cibernético desde las empresas, el gobierno y la sociedad en su conjunto”.

Aclaró que la ciberseguridad no son solo aquellos mecanismos, protocolos y sistemas que se implementan en las grandes corporaciones para resguardar la información y la información automatizada sino que también son las medidas que individualmente tomamos día a para cuidar nuestra información básica.

En ese sentido, cree que no tiene nada de malo ejercer la sexualidad a través de dispositivos electrónicos: “No se tiene que regular el ‘sexting’ sino la falta de responsabilidad y el dolo, la violación de derechos humanos que puede haber después de ‘sextear’”.

Señaló que en el caso de violencias digitales, no se trata de “demonizar un medio tecnológico, sino castigar conductas, y, en casa, crear conciencia de que si hay alguien que confía en ti, no debes incurrir en traición”.

Puntualizó que “el universo digital es más complicado que el mundo material porque no hay fronteras ni tiempo. El contenido se puede reutilizar y la viralización podría ser aún más potente”.

En cuanto al Día Internacional de la Mujer, Yadira Hidalgo envió un mensaje: "Sin nosotras no se va a hacer nada. No es posible que este mundo siga sosteniéndose bajo los patrones, argumentos y experiencias de la mitad de la población, si no cuenta a la otra mitad en las mismas circunstancias".

Los gobiernos tienen que abrir la participación a las mujeres y otro tipo de perspectivas y análisis para entender el contexto y proponer alternativas. Ahora es fundamental el análisis de las mujeres y el de las mujeres feministas”, manifestó.

Para conocer más sobre delitos digitales o denunciar un delito se puede llamar a la Unidad de Policía Científica Preventiva, al 911 o al 089. También se puede recurrir al Instituto Municipal de las Mujeres o llamar a la Línea Violeta, 01800 000 20 18, servicio de 24 horas que atiende los 365 días del año, con asesoría de una abogada o psicóloga.