Ve cómo les ha ido a taxistas con Uber; insisten: es ilegal

Veracruz, Ver.- Más de cuatro mil unidades de taxis en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río están paradas como consecuencia de la operación de plataformas como InDriver y Uber, denuncia Guillermo Larios Barrios director de Taxis GL.

En entrevista destaca que el servicio cayó en más del 60 por ciento para todos los permisionarios tras la llegada de dichas aplicaciones digitales, que aunque no están contempladas dentro de la ley operan a lo “descarado” en ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos y la zona conurbada.

Leer más: Ya operan unos 600 ubers e indrivers: taxistas

El líder taxista hace un reproche a las actuales autoridades del gobierno del estado ya que antes de que Cuitláhuac García Jiménez llegara al poder prometió impedir la operación de estos servicios y defender a los verdaderos taxistas que pagan por sus concesiones, licencias y demás trámites.

Local ¿Qué dicen taxistas? Uber sí opera en Xalapa y Veracruz y le va bien

En ese sentido, Larios menciona que además de las afectaciones que dejó la crisis sanitaria por el Covid-19 al gremio, ahora también enfrentan esta competencia desleal.

“Se metieron, las dejaron operar, InDriver ya lleva tres años y nadie dice nada, ahora UBER también, se llevaron el 60 por ciento del servicio, atravesamos una pandemia y ahí fue otro 20 por ciento, imagínate hemos perdido el 80 por ciento del pasaje en los últimos tres años, el panorama es terrible porque detrás de estas dos aplicaciones vendrán más y a los verdaderos concesionarios nos tienen con las manos atadas, nosotros no podemos, no hay piso parejo”, alerta.

Refiere que actualmente son cuatro mil unidades las que se encuentran paradas de un promedio de 10 mil que operan en la zona conurbada debido a este desplazamiento, competencia desleal, falta de pasaje y crisis en general.

“Nos preocupa porque tenemos una ley pero no se está aplicando, el gobernador no cumplió con su compromiso, hay mucha decepción contra Cuitláhuac”, insiste.

En tanto el presidente adjunto de Servicios de Taxis en la Central de Autobuses de Veracruz (Sertacaver) Raúl Mendoza Alducín considera injusta la operación de aplicaciones como Uber ya que mientras los concesionarios deben pagar permisos, seguro, licencias y demás, los otros solo utilizan sus unidades particulares y no se hacen responsables por ningún daño o accidente que se pudiera presentar.

“Nosotros tenemos que pagar la concesión y ellos solo el vehículo, la licencia para nosotros es más cara, el seguro por ser servicio particular se encarece por decir si cuesta 10 mil pesos para nosotros son 12 mil, son muchas cosas”, señala.

Recuerda que el gremio ha detenido a por lo menos tres unidades que estaban prestando el servicio bajo estas aplicaciones y los conductores fueron puestos a disposición de la autoridad ya que no tienen permitido operar.

Considera injusto que el gobierno no esté actuando y mientras tanto estas aplicaciones se han ido extendiendo, ganando más terrenos, pero todo bajo la ilegalidad.

“Trabajan, pero a escondidas, pero si los vemos los vamos a detener, ya hemos detenido a tres unidades, dos por la zona comercial de Boca del Río y uno en la central de autobuses (..) entendemos que la situación está muy difícil y que todos tenemos la oportunidad de buscar la forma para salir adelante, más aún con la pandemia que nos afectó a todos pero todo debe ser bajo la legalidad”, menciona.

Sí trabaja Uber en Coatza, Veracruz y Xalapa, pero de manera ilegal

Xalapa, Ver.- En Coatzacoalcos, Veracruz y, en menor medida, en Xalapa, sí opera la aplicación de la empresa Uber, pero lo hace de manera ilegal e incurre en un delito, asegura Víctor Herminio González Rivera, presidente del Comité Estatal del Movimiento Nacional Taxista.

Hay un engaño a los particulares para que se incorporen, sin decirles que actúan al margen de la ley porque esta no se ha modificado

Ante las declaraciones de gerentes de Comunicación de Uber, quienes manifiestan que el suyo es un servicio privado no regulado dentro de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado, enfatizó que en la entidad eso no es posible.

“La Ley 589, artículo 177, dice que nadie puede prestar servicio público sin concesión otorgada por el Gobierno del Estado; quienes nos dedicamos a esto estamos previamente concesionados”, puntualizó.

El servicio de taxis cayó en más del 60% para todos los permisionarios tras la llegada de Uber e InDriver, que "operan a lo descarado" en ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos y la zona conurbada, indica Guillermo Larios/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Local Falso que Uber pueda operar en Veracruz: Gobernador

El Código Penal, en el 272 bis, lo maneja como un delito también, añadió para luego reiterar que la Ley no se ha modificado: “Ellos engañan a la gente mediante unos amparos que no están vigentes”.

En su mensaje, advirtió que los concesionarios del transporte público tomarán acciones para que sean detenidas y procesadas las personas y los vehículos de Uber.

Indicó que la infracción es de mil salarios mínimos de acuerdo con la Ley 589 y el Código Penal también tiene sanción de privación de la libertad para los conductores.

Con respecto a los usuarios, los llamó a tener cuidado ante conductores sin registro en Transporte Público y unidades que pudieran estar dadas de alta con datos falsos.

“Lo que digo ya ha ocurrido en otras ciudades grandes como Puebla y Guadalajara, donde han sufrido las consecuencias, principalmente, las mujeres".

La empresa de Uber se hace a un lado y no acepta la responsabilidad de los conductores porque no están dando de alta”, expuso.

Anunció que como afectados, distintos sindicados coadyuvarán con la autoridad para señalar a quienes prestan los servicios de Uber con vehículos particulares para que se proceda legalmente.

Con respecto a quienes quieran trabajar en este sector, los exhorta a comprar su concesión, pues es un buen momento. Actualmente tienen un valor de entre 50 y 60 mil pesos, más póliza del seguro y cromatización del auto.

Víctor Herminio González sostiene que toda la competencia legal es bienvenida y reitera que los taxistas se están reorganizando para también tratar otros asuntos que les afectan, como los abusos de las grúas y por parte de la Fiscalía.

Con información de Maribel Sánchez | Diario de Xalapa

No hay autorización para el servicio de transporte privado

Xalapa, Ver.- El secretario de Seguridad Pública del estado, Hugo Gutiérrez Maldonado reitera que no hay autorización para la operación de las empresas que ofrecen servicio de transporte a través de aplicaciones móviles en el estado.

Ante el cuestionamiento del diputado Enrique Santos Mendoza sobre la situación del transporte público y las estrategias para salvaguardar al sector y su regularización, durante la comparecencia de este miércoles, el funcionario estatal explica que diariamente existen operativos para proteger a los trabajadores del volante.

El servicio de taxis cayó en más del 60% para todos los permisionarios tras la llegada de Uber e InDriver, que "operan a lo descarado" en ciudades como Xalapa, Coatzacoalcos y la zona conurbada, indica Guillermo Larios/Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Local No usen los ubers, piden taxistas veracruzanos

“Una de las estrategias que se ha manejado aquí es no permitirle ni a Uber ni todo eso entrar a Veracruz, esa es una de las situaciones que hemos nosotros trabajado, nosotros tenemos operativos diariamente donde queremos proteger al empresario transportista, al que anda en el taxi, que anda todos los días ganándose la vida, primero pagar la renta de su taxi y después lo que le toque a él”.

Además, destaca que en este gobierno estatal no se ha dado una sola concesión más de taxi para que no incremente la competencia.

“Desgraciadamente hay compañeros taxistas que no sacan ni para ellos, sacan nada más para la renta y hemos tratado nosotros de proteger a ese gremio, también en este tiempo de pandemia, los operativos han sido más tranquilos porque desgraciadamente en Veracruz hay gente que se dedica a ese ramo y que vive al día, que, si ese día no trabaja, ese día no come, entonces entendemos ese tipo de situación”.

Remarca que ha dialogado con los titulares de Tránsito y Transporte del estado y que se ha tratado que estos meses “tranquilizar” los operativos contra los taxis e invitar a que se regularicen.

“No solo llegar con la infracción y la grúa y vámonos para arriba, sino invitarlos a que se regularicen, sabemos que mucha gente está sufriendo en esta pandemia, nosotros afortunadamente tenemos un sueldo, pero hay gente que no lo tiene aquí en Veracruz y hay muchos que están en ese gremio”.

Sin embargo, advierte, que llegará el momento en que se solicite también que se mejoren las condiciones dado que es un reclamo ciudadano, “vamos a tener que meter control para poder que nunca en Veracruz lleguen estas empresas y que quieran hacer a un lado a la gente que tienen toda una vida dedicada a esto”.

Con información de Ariadna García | Diario de Xalapa