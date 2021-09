Ve cómo un taxista protege su unidad del Covid-19 y de asaltos

Veracruz, Ver.- Tras varios asaltos con arma blanca un conductor de taxi en la zona conurbada construyó una cabina al interior de su propia unidad que ahora también lo protege de cualquier riesgo de contagio de Covid-19 mientras trabaja.

Se trata de Raúl Hidalgo Barrientos quien en sus 30 años como conductor del taxi 4346 ha sido víctima de la delincuencia en más de una ocasión.

Relató que durante los robos fue atacado con armas blancas y le quitaron el dinero del día, así como sus artículos personales por lo que idea la forma de protegerse de futuros asaltos.

“Desde antes de la pandemia fue que me hice esta cabina con cristal para protegerme de los asaltos, trabajo de noche y en algunos viajes jóvenes me pedían el servicio y aprovechaban para robarme, me llegaron a amenazar con arma blanca y fue que me hice esta cabina que ahora también me sirve para protegerme del Covid”, dijo.

Explicó que aunque trabaja por la mañana también realiza algunos servicios en la noche con personas que ya son sus clientes desde hace varios años, sin embargo entre viaje y viaje en algunos momentos daba servicio a jóvenes que salían de algún antro o bar de la ciudad.

“Con salir a la calle y trabajar ya estamos expuestos a cualquier riesgo de robo o hasta que te lastimen a cualquier hora, si de noche es más peligroso, pero tengo clientes de mucho tiempo es a los que les hago el servicio y desde que instalé la cabina ya no me han asaltado gracias a Dios, si pudieran hacerlo y hasta llevarse la unidad, pero no hay más que confiar en Dios y trabajar”, agregó.

Reconoció que desde la pandemia el número de servicios ha disminuido, pero ha tratado de salid adelante buscando clientes para ofrecer un servicio de calidad, bajo todas las medidas sanitarias y sobre todo con respeto.