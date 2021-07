Ve con cuánto te pueden multar si paseas a tu perro sin correa

Xalapa, Ver.- Aunque en el estado de Veracruz existe una Ley de Protección a los Animales que establece que la persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con él en la vía pública, no se aplica.

La directora de Acciones Para el Respeto y Protección Animal (ARPA), Lourdes Jiménez Mora criticó que exista un incumplimiento de la misma por parte de las autoridades pero también por parte de la sociedad.

“La Ley Estatal de Protección a los Animales prohíbe sacar a los animales sin correa, por eso y por muchas cosas, porque no se quiere tener ataques a otras personas ni a otros perros, ni daños, además de que se pueden perder”, dijo.

Y es que el artículo 33 de la Ley de Protección a los Animales para el estado de Veracruz señala que: “Toda persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa al transitar con el en la vía pública. Queda prohibido que los perros con dueño deambulen libremente por la vía pública”.

Agrega que “Otros animales de compañía deberán transitar sujetados o transportados apropiadamente de acuerdo a su especie. Los propietarios de cualquier animal tienen la responsabilidad de los daños y perjuicios que éste ocasione a terceros. Los propietarios de perros están obligados a recoger las heces de éstos cuando transitan por la vía pública”.

La violación de las disposiciones contenidas en este artículo, se sancionarán atendiendo a la gravedad de la infracción y conforme a los criterios que establece el artículo 76 de esta ley, con multa de 10 a 600 unidades de medida y actualización es decir hasta de 53 mil 772 pesos.

Luego de las agresiones que se han dado a conocer por parte de perros pitbull, Jiménez Mora refirió que cuando un animal es agresivo, porque no se trata de una raza, aun cuando alguna puede ser más fuerte y el daño que puede causar es mayor, debe existir un control por parte de los propietarios.

La Ley de Protección a los Animales establece que la persona propietaria, poseedora o encargada de un perro está obligada a colocarle una correa en la vía pública/Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Porque se sabe que tú eres responsable de lo que ellos hagan y esto no es nuevo, esto está en leyes hace muchísimo tiempo, incluso en nuestro Código Civil desde hace mucho tiempo está marcado a nivel federal que tu eres responsable de lo que haga tu animal”, dijo.

El caso más reciente se dio en el puerto de Veracruz donde un joven fue atacado por tres perros pitbull cuando regresaba de trabajar a inicios de julio. Sin embargo, no es el único, pues en los meses recientes, en el mismo municipio se dio a conocer de otros ataques de perros de la raza pitbull, uno de éstos a una mujer de la tercera edad en la colonia Astilleros por el que perdió la vida, y otra a una mujer en situación de calle que fue atacada por otro perro de la misma raza mientras dormía en una banqueta a la que le causó un desgarre en el brazo.

En Xalapa, uno de los casos que más conmoción causó fue el de don Adrián Vélez de 80 años, quien mientras laboraba en el rancho "Valle de Briones" fue agredido por dos perros de raza pitbull que le mutilaron las orejas y por lo que perdió la audición total en el oído en julio del año pasado.

Ante ello, Lourdes Jiménez consideró que lo que se debería hacer es informar a la autoridad cuando se tiene conocimiento de que hay un perro que es agresivo para tomar medidas al respecto.





La animalista acusó que la ley no se cumple casi en ningún lugar porque la autoridad no quiere hacer lo que les compete, pero hay multas para quien incumpla con la normatividad. “No nada más es que diga ah, le sugiero que no lo haga, es una ley que tiene multas, qué debería hacer la autoridad, multar a quien lo hace, pero si no empezamos a hacerlo todos, no vamos a lograr hacerlo cuando tengamos casos importantes, entonces lo que estamos haciendo es una falta de aplicación de la ley por los ciudadanos y una falta de aplicación de la ley y de aplicación de multas por parte de la autoridad”.

Incluso explicó que cuando se trata de un animal que es entrenado en guardia y protección debe intervenir la Secretaría de Seguridad Pública.

“Hay muchas cosas que tiene la ley, la ley no tiene problemas, en cuanto a la legislación, tenemos un gravísimo problema en cuanto a la aplicación de las leyes porque a la autoridad no le ha importado, porque a la autoridad es algo que no le interesa, le importa cuando hay un caso grave y entonces sale a ver qué va a hacer según esto, mientras no apliques lo básico de una ley, la gente lo va a seguir haciendo”.

Recordó que hace más de un año como organización acudieron al ayuntamiento de Xalapa tratando de hacer que este tipo de cosas, el hecho de que los perros no salieran solos a la calle se pudiera controlar a través de un proyecto y una campaña que fue bien elaborada, pero las autoridades respondieron negativamente.

“Tenemos ese grave problema, hay cosas que vemos, que no sabemos todo lo grave que pueden llegar a ser y las ignoramos, pero por algo están en la ley”, remarcó.

Según la Unidad de Salud Animal, aunque esa es una situación que está regulada por ley, lo que se pretende es que los poseedores saquen a los animales con correa y su placa de identificación para poder guiarlos.

De esa forma, si se llega a perder el animal o llega a morder, ya se cuenta con la placa para de inmediato saber, si se perdió, quién es el poseedor o la poseedora, pues en esa placa tiene que venir el nombre del animal de la parte frontal y en la parte posterior tiene que venir el teléfono o la dirección del poseedor; además se sugiere colocar el correo electrónico.

Se explicó que quien se encarga de cobrar los gastos en caso de una agresión es la Unidad de Procuración de Justicia por el delito de lesiones, cuando alguien que es agredido desea proceder.





Pero en caso de tener la necesidad de acudir a atención médica, se debe llenar una “hoja de agresión” donde se ponen los datos del paciente, el animal y el poseedor que puede ser llevada a la Unidad de Salud Animal en el kilómetro 7.5 carretera Xalapa-Alto Lucero y se puede hacer una observación a domicilio o el animal puede ser llevado a la unidad.

Se explicó que la agresión puede ser por parte de cualquier animal lo que no corresponde a una raza y que la responsabilidad por sacarlos con correa es de sus poseedores.

“Esto no es solo de una raza, pasa desde con un Chihuahua que son muy nerviosos, y no todo perro que muerte es porque te va a atacar puede ser que tu le pises la cola y te va a morder, o le quites el traste y te va a morder, entonces no todas las mordidas son encaminadas a que te agredió, y no solamente es de los pitbull porque puede ser cualquier especie y el o la poseedora se debe hacer cargo de esos animales”, dijo.