Ve qué ayuntamiento de Veracruz no tiene para pagar la luz...y se la cortaron

La Antigua, Ver.- El palacio municipal de La Antigua se quedó sin energía eléctrica por un adeudo de 79 mil 425 pesos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Según personal del Ayuntamiento, desde hace varios meses la CFE amenazaba con cortar el suministro de energía porque al parecer son varios meses acumulados pero el Ayuntamiento había pedido una prórroga.

Local Recibos de agua en Xalapa llegan de hasta 100 mil pesos en casas de interés social

Sin embargo, el corte de la energía eléctrica se dio durante la mañana del miércoles mientras que algunos ciudadanos hacían fila para realizar diversos trámites.

“Increíblemente le cortaron la luz al Ayuntamiento de La Antigua, fue como a las 10:00 de la mañana que los empleados dieron a conocer la situación y se tuvieron que suspender todos los trámites y no sabemos para cuándo porque hay rumores de que ya les habían requerido el pago pero el ayuntamiento pedía a la CFE que aguantara, al parecer no hay interés del Alcalde, no sabemos por cuánto tiempo estarán así, realmente hay muchas inconformidades contra esta administración por el desinterés de las autoridades, no hay contacto cercano con la gente”, denunció, Joaquín Basilio, habitante de Cardel.

Hizo hincapié en que el Ayuntamiento de La Antigua es el más importante de la región con un presupuesto mayor que sus vecinos de Actopan, Emiliano Zapata, Puente Nacional, Galván, Paso de Ovejas, por lo que se desconoce la razón por la que se dejó de pagar la energía eléctrica cuando se cuenta con el recurso.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Foto: Archivo | Diario de Xalapa

Cabe destacar que el alcalde en funciones, José Cruz Lagunes Sánchez no fue electo por los ciudadanos, sino que era el suplente de Hugo Castro Rosado, quien falleció un mes después de haber ganado las elecciones del 2017.

Luego de la muerte de Castro Rosado quien ganó abanderado por el PAN, su suplente no se ha definido por ningún partido, mientras que la síndica renunció a Acción Nacional para adherirse a Movimiento Ciudadano y los cuatro regidores pertenecen a partidos distintos desde el PT, Encuentro Social, PRI y Morena.