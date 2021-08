Ve que producto es "cuidado como oro" y su precio bajó

El precio del gas registró desde este primero de agosto un decremento de dos pesos con 18 centavos por cada litro, pues de 13.99 pesos que costaba hasta el 31 de julio pasó el día de hoy a 11.71, mientras el kilo que costaba 25.90 pesos, este lunes 2 de agosto se pudo adquirir en 21 pesos con 68 centavos, lo que se refleja en un ahorro en el tanque de 20 kilos de entre 74.40 pesos y 96 pesos de acuerdo con las diversas empresas que prestan el servicio en Xalapa.

El tanque de 20 kilos que valía 518 pesos con una de las compañías que lo tenían más barato, ahora vale 433 pesos. Esa misma cantidad de gas en otras empresas costaba hasta 540, al día de hoy cuesta también 433 pesos con 60 centavos, lo que quiere decir que los permisionarios de la región han respetado el decreto emitido por la Comisión Reguladora de Energía.

Esta disminución ha representado “una bendición” y como un “viento fresco” ante los altos costos que se habían venido sufriendo desde mediados del año pasado en que la carrera al alza del gas había quitado el sueño a las amas de casa y jefes de familia que lo cuidaban como “oro”, dijeron usuarias, quienes vieron cómo de 387 pesos el tanque de 20 kilos se fue casi al doble, pues todavía el último día de agosto lo pagaron a entre 518 y 540 pesos.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Local Bajará el precio del gas de 14.20 a 11.20 pesos: CRE

Desde el domingo pasado entró en vigor el decreto emitido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que estableció que el precio del gas será de 11.40 del primero al 7 de agosto en la región Golfo que incluye a Veracruz y Tabasco, sin embargo se vendió al consumidor en 11.71.

Para Margarita Campos Ríos la disminución en el precio del gas ha representado como un “aire fresco” en medio de tantas calamidades, pues era un crimen pagar casi 800 pesos por un tanque de 30 kilos, cuando eso es lo que gana más o menos una persona en una semana.

Las alzas no se equiparan con los salarios, ahí está lo difícil. Qué bueno que el gobierno y Dios nos escucharon, ya no dábamos una

Dijo que el combustible era tan caro que lo cuidaba como si fuera “oro”, ya que inmediatamente después de cocinar cerraba las llave de paso y había dejado de hornear algún pan o galletas, porque no se podía dar el lujo de prender su horno, así como de calentar agua para el baño, por lo que la hora del baño se cambió al mediodía para aprovechar que el calor del sol la calienta.

Con ella coincidió Benita García Carmona, quien había dejado de utilizar el gas para calentar agua, para cocer frijoles y para echar tortillas, asimismo utiliza el fogón para cocinar carne de res y hacer guisos más elaborados. “De perlas” le cayó el anuncio de que el gas le costaría menos a partir de este mes, porque “ya no veía la suya”, pues no sólo había subido éste sino todos los productos de la canasta básica.

Para Ámbar Robles Gómez que el precio del gas bajara es “una bendición”, porque son muchas las familias que la están pasando mal porque todo ha subido. Recordó que miles de familias en México sobreviven con menos de 50 pesos al día, lo que no les permite comprar un tanque de gas de más de 500 pesos y menos uno de más de 700 pesos, por lo que quienes tienen oportunidad de hacer un fogón en su casa lo han hecho.

“Sólo tiene usted que darse una vuelta por las colonias de la orilla de Xalapa para ver cuánta gente cocina con leña”, asentó.

Agregó que ya era hora que el gobierno retomara las riendas de los precios de los combustibles porque no es posible que algunos empresarios siguieran lucrando con la pobreza de la gente.

Ana María Pérez Alemán agradeció a Dios y al presidente Andrés Manuel López Obrador por retomar la atribución para fijar el precio del gas, pues se había llegado a “sufrir” sólo de pensar que el tanque se fuera a acabar sin que hubiera juntado los casi casi 600 pesos para comprar el tanque de 20 kilos. “Ni dormía” sólo de pensar que se me fuera a acabar a mitad de quincena cuando ya no tenía para comprarlo y es que con niños en la casa y los otros gastos no se puede ahorrar.

Lo bueno, concluyó, es que entre ella, su hijo y su nuera cooperan para comprarlo porque de otra manera ella sola no podría hacerlo.

En zona conurbada también se regularon los precios

Veracruz, Ver.- Tal y como se anunció, las principales empresas gaseras que suministran gas LP en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río ajustaron sus precios de acuerdo a lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía.

Este organismo será el encargado de actualizar cada semana los rangos máximos en la venta del gas LP en todo el país, de acuerdo a cada región, como parte de una nueva política que busca la reducción en los costos de este energético de uso básico en los hogares.

La rapidez con la que aumentó el kilo de gas doméstico en semanas pasadas provocó que en muchos hogares se racionara cada vez más su consumo e incluso, ante la precaria situación económica, complicara su gasto familiar.

Local ¡Prepárate! Aumentará el precio de la tortilla

Sin embargo ahora en la zona conurbada el precio quedó establecido para esta semana en 11.70 pesos el litro y 21.66 pesos el kilogramo para todas las marcas.

Aunque en el suministro de cilindros y tanques estacionarios existen ligeros márgenes de diferencia entre una compañía y otra, que cada usuario tomará en cuenta al momento de adquirir su producto.

Los rangos de precios en cilindros de 20 kilogramos, de acuerdo a lo consultado en las líneas de servicio de cada empresa, varía entre los 433 pesos y los 436 pesos, pues mientras Gas Atlántico y Sonigas venden esta presentación en los 433 pesos, la compañía Gas Mabarak lo ofrece en los 436 pesos.

El mismo caso pasa para los tanques de 30 kilogramos, cuyo precio más bajo es ofrecido por Sonigas en 649 pesos, le sigue Gas Atlántico en 649.80 pesos y Gas Mabarak en los 650 pesos.

El precio de este producto es el mismo tanto para cilindros como para tanques estacionarios, cuyo servicio en el primer caso se puede brindar en estaciones ubicadas en diversos puntos de la ciudad, como directamente por camiones repartidores.

En ese sentido, el servicio que se presta en tanques estacionarios puede ser desde los 10 kilogramos, cuyo precio varía entre los 216.60 y los 217 pesos, hasta los 45 kilogramos, que va de los 965 hasta los 974 pesos.

Cabe mencionar que estos precios se aplican para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río desde este lunes 2 de agosto y hasta la siguiente semana, que la Comisión Reguladora de Energía defina la actualización en el tabulador que se aplica por regiones.

Hay que recordar que en las últimas semanas, el precio del tanque de gas de 20 kilos, el que más demanda tiene entre las amas de casa, llegó a alcanzar los 520 pesos en esta conurbación.

Con información de Danytza Flores | Diario de Xalapa