Vecinos de la calle Bolivia exigen rapidez en la reparación del drenaje en la zona

La mañana del jueves 23 de septiembre, vecinos de la colonia Ampliación Libertad, Benito Juárez y Francisco I. Madero se manifestaron en la calle Bolivia cerrando su vialidad por varias horas; exigían ser atendidos por problemas de drenaje que sufren desde hace un tiempo.

Enrique López, vecino afectado de la colonia Ampliación Libertad expresó para Diario de Xalapa que se reunieron las colonias Libertad, Francisco I. Madero y Benito Juárez “porque en nuestra colonia es donde desemboca el drenaje en el que además sufrimos un tapón y se inunda todo”, detalló.

Así mismo destacó que otra de las inconformidades es la nueva colocación de otros drenajes siendo uno de ellos en la calle Bolivia, “y no nos pidieron autorización, porque en nuestra colonia desemboca todo y como no hicieron caso decidimos cerrar la calle”, platicó desde la colonia Ampliación.

Además explicó que anteriormente reunieron todos los documentos que les solicitaron, pero hasta ese momento no habían sido escuchados, por lo que se cansaron y tomaron la decisión de manifestarse y aseguró que de no cumplir continuarán haciéndolo.

“Honestamente vino el presidente municipal y nos atendió, porque mandó un volteo y una máquina para iniciar el trabajo, pero no queremos que esto sólo quede aquí, lo que deseamos es que entuben todo y él dijo que lo hará”.

“Esperamos que lo haga porque somos más de 300 familias las que resultamos afectadas por todo esto y cuando aquí se inunda quedamos incomunicados, por eso pedimos que cumplan”.

Sobre la construcción de un corralón que está planeado cerca de la colonia dijo que les perjudicará

por eso igual queremos platicar ese tema porque también nos afectará mucho, explicó.

Por su parte, José Hernández, también habitante de la zona, detalló que el tubo donde desemboca todo no da abasto, por lo que ahora el plan de trabajo es colocar uno de dos metros lo que acabaría con el problema mayor.

El río de aguas negras recibe descargas del Fraccionamiento Las Joyas, Ampliación Libertad, colonia Benito Juárez, calle Argentina, colonia Libertad y Francisco I. Madero.

La señora Eliza, vecina de la colonia Benito Juárez explicó que también ha resultado afectada junto a varias familias, ya que la cantidad de agua que corre por su zona suele salirse de su lugar y termina por inundar varios hogares.

Ojalá nos cumplan porque hemos sufrido inundaciones que han afectado varias casas. Aunque dicen que a mí no me afecta, claro que me afecta por eso pido realicen lo que prometió el alcalde.

Alrededor de 20 vecinos cerraron la circulación vehicular de la calle Bolivia para exigir a CMAS la pronta solución a problemas de drenaje | Foto: Cortesía | Darío Moreno

OBRA QUE INCOMODÓ

El cambio de tubo que CMAS está haciendo en la calle Bolivia es parte de lo que generó la inconformidad de varias familias, sin embargo, Luis Alberto Bautista, arquitecto encargado de los trabajos dijo que sólo están cambiando la instalación por una nueva.

La obra no sería motivo, porque el problema siempre ha existido, porque no sólo es la única conexión existente, ya que hay colonias aledañas que se van conectando a lo largo del ramal a donde desemboca finalmente el problema, dijo.

Dijo que el tubo que se está colocando es de 8 pulgadas y que la obra continuará como está programada. “Lo que nosotros estamos haciendo simplemente es cambiar la tubería existente por una nueva”, platicó el encargado.