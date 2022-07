Persisten los problemas de vecinos de Colinas de Santa Fe con la CFE, ¿qué sucedió?

Veracruz, Ver.- Integrantes de la Asociación de Colinas de Santa acusaron a la Comisión Federal de Electricidad en Veracruz de desconocer el contrato que la pasada administración municipal y la agrupación establecieron con ellos, en el que se acordó pagar en parcialidades la deuda que la constructora dejó por el orden de 4 millones de pesos.

Mayra García, representante legal de la Asociación, explica que a la fecha han abonado alrededor de 500 mil pesos y ahora, la CFE les hizo un reajuste elevando la cifra a 7 millones de pesos.

La preocupación es que debido a este problema, la CFE cortó la energía del pozo de agua que los surte y otro grupo de vecinos de ese mismo fraccionamiento reconectó el servicio de luz para que el líquido pueda llegar a sus hogares.

¿Qué dice la CFE respecto a los problemas en Colinas de Santa Fe?

“Hoy nos dirigimos a comisión solicitándole en este escrito que nos finiquitara el servicio porque desde que la otra persona está al manejo del pozo, no nos hacemos responsables del encendido y de lo que vaya a generar, no me quisieron dar de baja el medidor por la cuestión de los 7 millones que se tiene de reajuste de la constructora”, comenta.

Los vecinos se dicen molestos porque la Comisión Federal de Electricidad, insiste que los habitantes paguen el adeudo de 7 millones de pesos, que le corresponde a la constructora Homex.

Además que, la CFE les solicitó presentar una denuncia penal, en contra de otra líder del fraccionamiento de Colinas de Santa Fe, por el encendido ilegal del pozo.

“No es justo que nos pongan en disputa entre vecinos por la situación que estamos viviendo, fue el miércoles en la noche que al no ver solución, el otro grupo conectó el pozo por la situación que estamos pasando que no podemos estar sin agua, porque la no haber solución se tuvo que conectar de manera ilícita para poder tener el vital líquido, ahorita el medidor no está bloqueado, está caminando, el cual es un adeudo que se va a nombre de la asociación, es nuestra preocupación de los residentes que estamos pagando ese servicio, que cuidábamos mucho el encendido, ahora es diario por 12 horas cuando nosotros lo prendíamos una vez cada tercer día, cada doce horas, que se turnaba por la noche y la mañana, veníamos pagando arriba de 40 mil pesos mensuales”, condena.

La asociación civil de Residentes Unidos por Colinas de Santa Fe, está integrada por 500 vecinos del fraccionamiento que se compone de 5 mil 600 viviendas, con aproximadamente 4 mil 200 familias.

La señora Mayra García Cortés, asegura que el medidor está a nombre de la asociación civil Residentes Unidos por Colinas de Santa Fe, sin embargo, ya está siendo controlada por otras personas del mismo fraccionamiento, que encendieron la bomba ilegalmente tras una semana de no tener agua en la zona.