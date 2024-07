Denuncian ataque de perros en fraccionamiento Floresta de Veracruz [Video]

Veracruz, Ver.- Vecinos del fraccionamiento Floresta en la ciudad de Veracruz piden la intervención de las autoridades encargadas de la dirección animal tras los ataques de un grupo de perros, entre ellos un pitbull que han dejado lesiones graves a las víctimas.

De acuerdo con el grupo de vecinos, el propietario de los animales no se hace responsable y a pesar de que ya ha mordido a varias personas, algunas mayores de edad, los deja que salgan solos a la calle.

¿Cómo han ocurrido los ataques de perros en el fraccionamiento Floresta de Veracruz?

El último ataque se presentó el pasado jueves contra una mujer, quien por las heridas terminó en el hospital.

Gabriel Esteves Marín, pareja de la víctima, explicó que su esposa fue intervenida en tres ocasiones y, aunque ya fue dada de alta, no tiene movilidad en unos dedos y tiene dificultades para caminar

“Son tres perros, uno de ellos es un pitbull, a mi esposa la mordió en la rodilla y mientras la estaba atacando se vinieron los demás, ella tiene heridas graves, en las piernas, en los brazos, le atacaron el muslo, tiene tres dedos de la mano derecha que no puede mover, ingresó tres veces al quirófano. Ya son varias veces que los animales atacan”, expresó.

Los vecinos señalan que los perros han atacado a más de ocho personas en el último año y los que más peligran son los menores, ya que por el riesgo de que sean víctimas, no pueden ni salir al parque.

Blanca Estela Chávez, vecina de la zona, explicó que su hermano es entrenador de basquetbol y ha tenido que suspender clases para no exponer a los jóvenes a un ataque.

📹 Ingrid Ruiz/Diario de Xalapa pic.twitter.com/k7N69zlL7a — Diario de Xalapa (@DIARIODE_XALAPA) July 11, 2024

Indicó que también como madre de familia teme que sus hijos puedan ser víctimas de los perros, ya que no existe diálogo con el propietario y parece no hacer caso.

“Ya no sabemos qué hacer, no podemos salir a la calle, tenemos miedo de estos perros, en mi domicilio se dan clases de básquet y vienen niños, los perros se vienen hasta acá y pueden atacar a un niño, no sé qué esperan, ¿Acaso quieren que muera alguien para que hagan algo con el vecino?’", externó

Vecinos del fraccionamiento Floresta advierten que los ataques han dejado lesiones graves a las víctimas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Los vecinos piden la intervención de las autoridades para devolver la calma en el fraccionamiento, ya que desde hace un año viven con el temor de esos animales que pertenecen a un habitante de la calle Ciprés en el fraccionamiento antes mencionado.

“Lo que queremos es un alto, ya agredieron a una persona mayor, esos perros pónganle bozal o que se los lleven, no podemos vivir así”, agregó, Myriam Rubirosa.

