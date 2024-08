Piden reparación de tubería en colonia Aguacatal; hace más de 4 meses se registró fuga [Video]

Vecinos en la colonia Aguacatal denunciaron que desde hace más de cuatro meses se registró una fuga de agua, la cual fue reportada a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), por lo que se iniciaron reparaciones que no han sido concluidas.

Reportaron que en la esquina de las calles Soconusco y Miami los trabajadores hicieron un agujero que no ha sido tapado, pese a que representa un riesgo para los transeúntes y vehículos, además de que cuando se tiene el servicio de agua potable la fuga se sigue presentando.

Manifestaron que se considera un riesgo, debido a que esta vialidad es ampliamente transitada, pues a unos metros, sobre la calle Soconusco, se encuentra una gasolinera y sobre la calle Miami se ubica las oficinas regionales del Ministerio Público.

Además, la calle Soconusco dirige de manera directa a las personas a las oficinas de la Secretaría de Salud y el Centro Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa".

En la zona, se puede apreciar el escombro y la tierra sacada del piso para realizar la reparación.

En el hueco se observa una tubería que está incompleta y otra se encuentra doblada para evitar la salida del agua.

Los trabajadores colocaron cintas amarillas con el letrero de "precaución", las cuales ya se encuentran sobre el piso.

Carlos Viveros, vecino de la zona, señaló que situación se debe a que cuando se reportó la fuga los trabajadores abrieron en otra parte de la calle en donde no estaba el daño a la tubería.

"Aquí (en la esquina) hicieron un hoyo, pero no contaban con que no había tubo por ahí y que la fuga no era, entonces taparon y se fueron a hacer el hoyo a la otra esquina", expuso.

Manifestaron que se considera un riesgo, debido a que esta vialidad es ampliamente transitada / Foto: Itzel Molina / Diario de Xalapa

Mencionó que el agujero que se encuentra abierto lo hicieron los trabajadores hace más de una semana.

"El problema es que viene unos y revisan, viene otra cuadrilla y hace el hoyo, otro llegan para reparar, luego vienen otros a tapar y al final el que recoge el escombro, aunque se ve que sí es un riesgo, no mandan a la gente cuando se debe", comentó.

Ante ello, se pidió a CMAS que envié al personal responsable para que se repare la tubería y el pavimento.

Los trabajadores colocaron cintas amarillas con el letrero de "precaución", las cuales ya se encuentran sobre el piso / Foto: Itzel Molina / Diario de Xalapa

