“No nos hacen caso”: vecinos de la colonia Ferrer Guardia denuncian pésimas condiciones en calles

Vecinos de la calle Francisco Morales de la colonia Ferrer Guardia y Cerro Colorado denunciaron las malas condiciones de esa vía y pidieron la intervención de las autoridades para colocar un contenedor puesto que la basura que se acumula en la zona se está convirtiendo en un problema de salud pública.

¿Qué problemas hay en la colonia Ferrer Guardia de Xalapa?

Adolfo Onofre uno de los afectados dijo que llevan mucho tiempo exponiendo la problemática y a la fecha las autoridades municipales han sido omisas.

Llevan mucho tiempo exponiendo la problemática y a la fecha las autoridades municipales han sido omisas | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Ya tenemos mucho tiempo con ese problema y la cosa es que el servicio de Limpia Pública no tiene un horario fijo, entonces la gente saca la basura a la hora que quiere y como aquí está la colonia Cerro Colorado, luego la gente baja a la hora que sale a trabajar y la van dejando ahí tirada”.

Otro problema es que llegan personas pepenadoras y rompen las bolsas y los desechos se esparcen por todos lados lo que causa malos olores y hasta proliferación de ratas.

“En este momento la basura está ahí contenida en sus bolsas, pero luego vienen los pepenadores las abren y toda la basura se riega. Ahorita barrimos la calle y está limpia aparentemente, pero desgraciadamente no siempre está así y cuando corre el aire se vuela toda y es un aspecto muy triste de la calle”.

Incluso dijo que los vecinos se organizaron para poner una jardinera con llantas para darle otro aspecto a la vía y la colonia, pero no es suficiente.

Otro problema es que llegan personas pepenadoras y rompen las bolsas y los desechos se esparcen por todos lados | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Solicitamos que se haga algo, pedimos que se nos haga una especie de contenedor de concreto, hacer como una bardita o algo ahí para que pueda contenerse un poco lo de la basura aparte se hace mucha rata porque el terreno de lo que era la ex fábrica de San Bruno está en litigio y ya está hasta invadido y tienen hasta cerdos ahí”, acusó.

Local

Dijo que ese lugar está muy cerca de la clínica del ISSSTE y pese a ello su calle está en el abandono y el olvido.

“También que el río Carneros que pasa por acá que es un río muerto, se pudiera de alguna manera sanear porque ahora como estamos viendo el tema ambiental es muy importante”.

Sobre el mal estado de la calle, señaló que las autoridades les dicen que no se puede reparar por un colector pluvial que harán desde la avenida Xalapa, Ruiz Cortines y que va a desembocar en el río, pero que no se ha hecho.

Sobre el mal estado de la calle, señaló que las autoridades les dicen que no se puede reparar por un colector pluvial | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“Ese proyecto ya tiene tiempo y pasan administraciones y no han podido hacer nada. Pedimos que nos arreglen por lo menos las banquetas porque hay tres o cuatro personas que vienen en sillas de ruedas y no hay ni una rampa ahí entonces ahí vienen rebotando las pobres personas”, abundó.

La señora Julia de la colonia Cerro Colorado dijo que tiene 23 años viviendo en esa zona y la calle siempre ha estado en malas condiciones pues, aunque echen grava, con las lluvias se vuelve a descomponer.

Vecinos que tiene años viviendo ahí, dicen que la calle siempre ha estado en malas condiciones pues, aunque echen grava, con las lluvias se vuelve a descomponer | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

“La basura la pasan a dejar, hay una camioneta que pasa a dejar la basura en las tardes, no sé de dónde viene, pero viene una camioneta y tira toda la basura, bolsas negras y todo eso. No es de la colonia, viene una camioneta y la tira, cuando me toca pasar por aquí lo veo”, agregó.

Puedes volver a leer: Colapso en avenida Ruiz Cortines pone en peligro a casas y familias de Xalapa [Fotos]

También refirió que hay personas pepenadoras que llegan a romper bolsas y dejan los desechos sólidos regados lo que también les representa un problema.

Marco López dijo que con las lluvias la calle se pone intransitable lo que es riesgoso para todos y más para las personas que andan en silla de ruedas o las personas adultas mayores.

Indican que ese lugar está muy cerca de la clínica del ISSSTE y pese a ello su calle está en el abandono y el olvido | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube! Aquí podrás encontrar contenido de calidad y de los temas más relevantes de Veracruz

“Yo quisiera pedirles a las autoridades de la manera más atenta que nos viniera a arreglar la calle, ya llevamos varias veces pidiéndolo y no nos hacen caso, ahorita que ya se vienen las lluvias también se nos pone bastante feo, nos hace falta un tragatormentas que por toda el agua que baja de la Primero de Mayo se acumula aquí”.

Sobre la basura, dijo que los vecinos tampoco tienen la cultura de sacar los desechos a deshora por lo que regularmente se ven los montones.