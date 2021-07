Vecinos de la colonia Revolución se oponen a obra de colector en su calle

Xalapa, Ver.- Vecinos de la calle Diego Carrillo Nizo de la colonia Revolución se manifestaron en la plaza Lerdo para pedir que en su calle no se construya la etapa 2 del colector pluvial “Hernández Castillo” pues consideraron que la obra no les traerá beneficios.

El representante de 32 familias afectadas, Édgar Sánchez señaló que su calle cuenta con drenaje y pavimentación y sin baches desde hace 15 años.

"Nuestra calle está perfectamente pavimentada, con todos los servicios, no tiene cuarteaduras nuestra calle y quieren romperla para meter un colector pluvial que bien pueden meter por otra calle", dijo.

Acusó que aun así la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) eligió realizar la obra en su calle para evitarse “la molestia” de introducir drenaje y pavimentación en la siguiente calle Carlos I en donde se podría realizar, pero implicaría un costo extra.

“Los vecinos no tienen drenaje, están conectados al colector pluvial, por qué es necesario hacer esta vuelta para afectarnos", abundó.

Refirió que la obra tendría una duración de nueve meses por casi 27 mil pesos que no servirá porque el colector se enfrentaría con que hay calles que no están pavimentadas, por lo que solo van a dragar tierra y lodo.

“En esa calle sólo tendrían que cavar 50 centímetros y en nuestra calle quieren meter un colector pluvial si nosotros tenemos drenaje de 1.50. Nos pavimentaron hace 15 años y el concreto no tiene una sola cuarteadura, nosotros no solicitamos una obra que solo romperá la calle y no tendrá ningún beneficio”.

Además dijeron que en la licitación emitida por la CAEV esta le autoriza a la empresa ganadora el uso de asfalto si no le alcanza el presupuesto para usar concreto hidráulico.

"Estamos agotando el diálogo, nuestra propuesta es pacífica, nuestra protesta no es una locura ni es un alboroto porque no hay viabilidad técnica (...) esto es un obra de escritorio, un alumno de ingeniería civil podría decir cuáles son las inconsistencias de este plano", abundó.