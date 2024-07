Vecinos en Lomas de Río Medio II denuncian basurero a cielo abierto

Veracruz, Ver- Un lote baldío en el fraccionamiento Lomas de Río Medio II en la zona norte de la ciudad de Veracruz se convirtió en un basurero a cielo abierto que pone en riesgo la salud de los habitantes.

El predio, ubicado sobre la calle Río San Isidro es el depósito de costales de basura, aparatos electrodomésticos que ya no funcionan y hasta muebles.

También han llegado a tirar animales muertos generando contaminación para todos los habitantes.

“Ahí a gente tira de todo, hay muebles viejos, basura, a veces apesta muchísimo porque llegan a tirar animales muertos, en una ocasión tiraron un perro y el peste duró por más de tres días, los que nos llevamos la peor parte somos los que vivimos cerca de este terreno, pero se impregna toda la zona y más cuando hay calor, hasta se marea uno”, denunció una de las habitantes.

¿Desde cuándo es un basurero a cielo abierto el predio en Lomas del Río Medio II en Veracruz?

Los vecinos aseguran que desconocen en qué momento se llenó de basura, sino que de un día a otro notaron que se convirtió en un basurero a cielo abierto de gente que ni siquiera pertenece a la unidad habitacional.

“Ese predio prácticamente da al desagüe de aguas negras entonces la gente viene y avienta todo lo que no le sirve, en una ocasión hasta un camión de volteo echo todas las sobras de una construcción, lo que se le conoce como escombro, vacío todo y no se pude decir nada porque, no sabemos qué autoridad regula aquí”, comentó otra de las vecinas.

Los habitantes manifiestan que aunque han querido denunciar esa situación, porque pone en riesgo la salud de todos, la empresa constructora no ha se ha vuelto a parar en la zona desde que entregó.

¿Qué otros problemas hay en Lomas del Río Medio II en el puerto de Veracruz?

Refieren que no es la única situación que se presenta, pues la unidad habitacional que fue entregada hace más de una década presenta varios problemas, sobre todo en sus calles, las cuales lucen bastante deterioradas.

Indican que no solo son las avenidas donde transita el transporte público, sino que hay muchos baches y desconocen si es responsabilidad del ayuntamiento o la empresa constructora debe responder.

Solicitaron a las autoridades correspondientes a clausurar ese basurero y cerrar el terreno, pues tampoco saben a quién pertenece o si en su momento se llegó a pensar que fuera un área verde.