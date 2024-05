"Denunciaremos a quienes dejaron avanzar una obra mal hecha" afirman vecinos de Ruiz Cortines

Xalapa, Ver.- El colapso que dañó y puso en alto riesgo de derrumbe a inmuebles de familias xalapeñas no es un asunto particular, es consecuencia de la negligencia de quienes dejaron avanzar una obra mal hecha, porque desde el mes de abril en la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, sabían del caso, así lo expusieron este día vecinos reunidos en la zona del derrumbe.

A una semana del colapso de un muro de contención que dañó al menos cinco viviendas persiste la incertidumbre de los colonos de la avenida Adolfo Ruiz Cortines quienes exigen ayuda, “porque darnos para la mudanza no nos sirve para nada. Queremos respuestas y que se asuman responsabilidades”.

“No nos iremos de nuestras viviendas y hacemos responsables a las autoridades municipales de lo que nos pase”, expresaron los propietarios de los inmuebles dañados.

¿Con qué recursos quieren que rentemos una vivienda? Cómo pretenden que se deje en el abandono las propiedades que son producto de muchos años de esfuerzo y trabajo de las familias.

Cansados de las vueltas para ver a su abogado que no ha podido poner la denuncia porque hasta la noche del lunes les entregaron el dictamen actualizado de la Dirección de Protección Civil donde ahora sí señala el alto riesgo de derrumbe en que están las cinco propiedades afectadas. "Debemos pagar abogado y renta por la irresponsabilidad de un constructor y de las mismas autoridades que dicen que no sabían nada".

Deben asumir la responsabilidad en Desarrollo Urbano: Vecinos

Temen la llegada de las lluvias porque será entonces cuando haya daños más fuertes/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Diego Nathaniel Hernández Morales resalta que es increíble que la autoridad no quiera asumir su responsabilidad “no pueden decir que no tenían conocimiento y dejaron que avanzara la obra, si en cualquier colonia periférica te caen los inspectores de construcción en cuanto comienzas a trabajar y resulta que en plena avenida Ruiz Cortines no se percataron. No sabían y no dieron permiso. Eso no puede ser”.

Este asunto, señala, es producto de la negligencia de las autoridades, así que deben apoyar para que alguien se haga responsable.

En tanto, la señora María del Rosario Hernández Arcos, asegura que el derrumbe le daño su casa. Tiene dos hoyos en su pared y pueden caerle los muebles de arriba, resalta que no se irá de su casa y que si le sucede algo a su familia será responsabilidad de quien dejó que pasara este problema.

Por su parte Marisol y Elizabeth González Rivera, cuya vivienda está en alto riesgo de caer, señalan que su familia tiene 60 años aquí, “por lo que no nos vamos a ir y analizamos denunciar no solo al constructor Rubén "N", sino a la Dirección de Desarrollo Urbano porque es la que recibió la queja de los vecinos el primero de abril y se tardó 17 días en acudir y ya que vieron no suspendieron la obra.”.

Y ahora dicen que no son responsables y quieren que nos vayamos de nuestras casas, “mientras todos ellos duermen tranquilos y nosotros no recibimos ninguna ayuda que nos ayude a sentirnos seguros, quieren lavarse las manos y que nosotros paguemos todos los daños de su negligencia”.

Alegan que no pueden meterse al terreno a construir una traba, pero si pusieron un hule con hoyos para que no se vean los desperfectos.

Por último, dijeron que temen la llegada de las lluvias porque será entonces cuando haya daños más fuertes y ojalá y no más afectados, concluyeron.