Vecinos de Ruiz Cortines se manifiestan contra ciclovía

Xalapa, Ver.- Vecinos de la avenida Ruiz Cortines se manifestaron por algunos minutos para expresar su inconformidad con la obra de la ciclovía y para pedir ser escuchados por el alcalde de Xalapa Hipólito Rodríguez Herrero al advertir que sus protestas van a continuar.

La mañana de este miércoles, decidieron no prolongar su manifestación, para no encontrarse con los ciclistas de la asociación Physis Ciclovida que realizó una rodada por parte de esa vía, pues dijeron que no buscan enfrentamientos con nadie.

Uno de los quejosos acusó que no ha habido acuerdos con las autoridades municipales, pues aunque hubo un dialogo en el cabildo xalapeño no se respetaron los acuerdos ni se escucharon sus quejas.

“Decidimos no cerrar la calle porque Physis ya venía y no queríamos tener conflictos con ninguno de ellos por eso decidimos pacíficamente no cerrar la calle, pero seguimos. Por lo mismo que supimos que venían los grupos que se reunieron en Finanzas decidimos cancelar nosotros”, abundó uno de los quejosos.

Explicó que cuando se acabe la pandemia, esa avenida será saturada de vehículos y ciclistas porque esa vía servirá de desfogue.

“Ellos dicen que quedarán dos carriles para la circulación de vehículos, pero cuando se abra la pandemia se ocupan tres carriles, entonces es la arteria principal de desfogue, Ruiz Cortines, si la cierras va a haber mayor embotellamiento, no están considerando todavía las enfermedades que se vienen de contaminación”, añadió.

Explicó que no están cerrados a que se haga la ciclovía pues no se apartan de los derechos de los ciclistas, pero consideró que hay desinformación porque, a su decir, no hay acercamiento entre ambos grupos.

“Y lo que está haciendo el municipio lo está haciendo mal desde un principio, las alcantarillas están en mal estado, dijeron que se iban a reparar y no lo están haciendo como debe de ser, bacheos que ya tienen hoyos y apenas supuestamente la iban a bachear”, abundó.