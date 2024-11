Entre "montañas de basura", así amanecen en la colonia Playa Linda de Veracruz

Veracruz, Ver.- Montañas de basura en las esquinas de la colonia Playa Linda en la zona norte de la ciudad de Veracruz se han ido acumulando ante la ausencia del servicio de recolección desde hace más de 10 días.

Los desagradables olores de los desechos ya son insoportables para los vecinos quienes también tiene que lidiar con los animales callejeros que han ido arrastrando las bolsas de basura por toda la colonia.

Según los pobladores, el camión recolector tiene más de 10 días que no pasa por la colonia, aunque algunos comentan que ya son dos semanas y la basura se ha ido acumulando en las esquinas.

¿Qué han dicho autoridades de Limpia Pública sobre la falta de servicio en la colonia Playa Linda de Veracruz?

Los vecinos señalan que los trabajadores del servicio de Limpia Pública han dicho que las unidades están descompuestas, sin embargo, piden que se atienda este problema porque representa un foco de infección para los habitantes.

Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“El camión tiene varios días que no pasa, la última vez que me percaté fue el pasado lunes, ya va para 15 días, la basura se ha ido acumulando. Los olores ya son insoportables", denuncio Daniel Torres, uno de los afectados.

Renata Guerreó, otra de las vecinas, señaló que además del mal olor, la acumulación de basura pone en riesgo la seguridad de los habitantes porque se encuentran muy cerca de un canal que viene de la laguna de Lagartos y con las lluvias se desborda.

Señaló que según las fechas que quedaron establecidas para recoger la basura son los lunes, miércoles y sábado pero el personal solo ha pasado por su “cuota” sin llevarse los desechos.

“Tiene como 15 día que el camión no pasa, ya la basura huele mal, se supone que el sábado tenían que llevarse la basura pero argumentan que no sirven los carros de la basura, solo pasaron por su cuota y no se llevaron la basura”, indicó.

Los vecinos recordaron que en las lluvias recientes varias calles de la zona se vieron afectadas por la acumulación de basura que tapó varias alcantarillas.

“Es demasiada la basura y a raíz de eso nos inundamos porque toda la basura se fue con el agua y taponeó, estamos cerca del arroyo que viene de la laguna y con toda la basura se desborda, nos vemos muy afectados, pedimos que se regularice el servicio de recolección porque no es justo que pasan por su cuota y no hacen su trabajo”, manifestó Olivia Parra.

¿En qué calles se han registrado?

La acumulación de basura se extiende por más de 10 calles como Playa Sacrificios, Playa Roqueta, Playa del Rey, Ensenada, Playa Escondida y algunas otras.

La colonia Playa Linda se ubica en la zona norte de la ciudad muy cerca de la laguna Lagartos y varias de sus calles conectan con la avenida Rafael Cuervo.

