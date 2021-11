Vecinos protestan por construcción que pone en riesgo su seguridad

Veracruz, Ver.- En protesta por la construcción de un acceso para favorecer a un grupo de residentes, vecinos de los fraccionamientos Sotavento, Bonaterra y Pueblo Nuevo se manifiestan para exigir bloquear esta salida que pone en riesgo la seguridad de los conductores.

Según explican, sin permiso la constructora Xana abrió un acotamiento en pleno tramo carretero que conduce a los fraccionamientos de Sotavento Bona Terra y Pueblo Nuevo.

La finalidad era beneficiar a los residentes del fraccionamiento Xana pero argumentan que esta obra complicará el tránsito vehicular y podría provocar accidentes.

Javier Malpica vecino del lugar, asegura que ya dialogaron con la constructora y el municipio para advertir de los riesgos y daños que ocasionaría, sin embargo, hicieron caso omiso y ya se presentaron los primeros problemas, de los cuales no quisieron responsabilizarse.

Ante tal situación, este lunes se organizaron para bloquear el acceso privado ya que invade parte de la carpeta asfáltica y banquetas y reduce el acotamiento.

“Hasta donde se tienen permiso de construcción sobre su terreno, no de la vía pública, entonces pues si el ayuntamiento no lo solucionó, los vecinos lo venimos hacer, porque sabemos que si se hace un cuello de botella aquí, cuando sea necesario un servicio de emergencia como policía, bomberos, cruz roja no van a poder entrar, ustedes recuerdan que hace años esto se hace un cuello botella en las horas picos”.

El entrevistado recuerda que son alrededor de 10 mil viviendas construidas sobre esa zona las que comparten una única vía para poder entrar y salir de sus casas.

Finalmente advierten que de haber alguna represalia legal se encuentran organizados y preparados para defenderse.