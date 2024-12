Desde el domingo se desperdicia agua por una fuga en la colonia Emiliano Zapata

Xalapa, Ver.-Desde el domingo pasado, y hasta hoy jueves, se riegan miles de litros de agua potable debido a que se rompió la tubería de una vivienda, ubicada en la privada de la calle Esther Zuno, en la colonia Emiliano Zapata, de esta ciudad, misma que ha sido denunciada pero hasta el momento no se presentado nadie de la Comisión de Agua Municipal (CMAS), se ha presentado a reparar la falla.

Desde el primer momento en que se comenzó a regarse el agua, que recorre más de medio kilómetro y se sigue hasta la calle Diana Laura Riojas de Colosio, para después regarse en Prolongación del Camino Antiguo a Pacho Viejo; son cientos los litros que se tiran por hora.

Indicó que la falla es en la toma de una vivienda, pero como es de las del final de la privada, el agua recorre las entradas de alrededor de 40 casas, para después irse hacia las calles que están en la parte baja de la zona, señalan vecinos.

Desde el domingo son varios los vecinos que han reportado la falla que hay en la calle Esther Zuno 35, interior 22, en la colonia Emiliano Zapata, pero en la CMAS solo les exigieron primero, que les enviaran un video de la fuga, corto, no muy largo, para mostrarla, ya se enviaron varios y siguen sin atenderla.

“De verdad que es increíble que si en la ciudad hay un problema grave de desabasto en numerosas colonias de la ciudad, se permita que se desperdicie tanta agua, durante tantos días, al menos deberían acudir a cerrar el paso, pero es de una incompetencia tal que no es posible que sean así los encargados de cuidar el recurso”.

Desperdicio de recursos

Efraín Carreón González, vecino de esta privada, indica que es lamentable que el agua potable se riegue sin que nadie haga nada para impedirlo. “Mis vecinos y yo nos hemos cansado de reportar a CMAS la situación pero sin respuesta”.

El agua corre a toda hora por la calle, por lo que algunos vecinos han instalado bolsas de arena para impedir que se mete a sus cocheras, son cientos los litros que se desperdician porque no deja de salir a menos que no haya agua como ocurrió el martes pasado.

“Nos damos cuenta que no hay escasez de agua en esta colonia en estos días porque todos los días se ha regado, solo uno no cayó y paró el desperdicio, pero no se vale que siga saliendo con presión lo que hace que sea mayor la cantidad que corre por las calles.