Retiran bloqueo en Chedraui Caram; agua llegaría pronto a colonias

Habitantes de las colonias Casa Blanca e Higueras, que protestaban por la falta de agua, retiraron el bloqueo que mantenían en la avenida Chedraui Caram tras recibir la garantía de que el servicio llegaría pronto a sus casas.

Minutos antes de las 18 horas, un representante de CMAS se presentó para dialogar con los inconformes y asegurarles que el abasto se reanudaría en las próximas horas.

Por lo anterior, los y las vecinas que se manifestaron retiraron la cuerda y la cartulina que utilizaron para impedir el paso a los automovilistas, tanto para El Castillo como para Lázaro Cárdenas.

Mientras tanto, agentes de Tránsito y Seguridad Vial abanderaron la zona para agilizar la vialidad y prevenir percances.

Los inconformes señalaron que esperarán a que el servicio de agua se reanude pronto, de lo contrario volverían a bloquear la avenida Chedraui Caram.

Insistieron en que desde hace más de 20 días no llega el agua a sus casas y que el servicio de pipas no satisface a todos, pues no llegan a las parte más altas de las colonias.

Abundaron que lo primero que harán cuando les llegue el agua será realizar las labores de limpieza y luego almacenarla para tener reservas.

Personal de Seguridad Pública también estuvo presente para recabar los primeros informes y estar al tanto de la protesta para evitar conflictos con automovilistas que se sintieron afectados.