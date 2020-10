Esto hacen vecinos de fraccionamiento conflictivo para protegerse

Xalapa, Ver.-El delito de robo en el Estado de Veracruz ha sido el más denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE), durante la pandemia de Covid-19.

Y es que, factores como el desempleo, crisis económica, deudas, entre otros, incrementan exponencialmente este delito.

Principalmente los robos a casa/habitación, vehículos y autopartes; transeúntes, negocios que han permanecido cerrados por la contingencia, entre otros.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va del 2020, más de mil 700 personas han denunciado un robo en su vivienda.

Habitantes de fraccionamientos en esta capital, han recurrido a las redes vecinales para brindarse apoyo a través de mensajes y grupos de WhatsApp en los que dan aviso de la presencia de gente sospechosa circulando por las viviendas.

En el Unidad Habitacional Agua Santa II, implementaron diversas estrategias para cuidarse entre vecinos de la zona, generando juntas para coordinar los sectores, esto debido a que es una unidad amplia y lejos de conocerse entre todos, hay mucha falta de comunicación y diversos accesos a los condominios por los cuales los delincuentes comenten sus fechorías.

Foto: Xiomara Flores | Diario de Xalapa

De acuerdo con Alejandro, vecino del fraccionamiento, han realizado diversas peticiones a las autoridades, entre ellas, cerrar accesos y tener únicamente una entrada principal con vigilancia y una pluma para controlar el ingreso, sin embargo, éstos comunican a la mayoría de los habitantes con las tiendas departamentales, parques, escuelas y otros sitios, por lo que al principio la propuesta fue rechazada, inclusive se inició la construcción de una barda para cerrar pero terminó en obra negra al rechazar los vecinos la intención de limitar la entrada y salida de vecinos de los edificios.

“Después de una charla con los vecinos se acordó poner cámaras, pero el costo era muy elevado y no se llegaba a un acuerdo, se entiende que había desconfianza de dan dinero para la causa, pero también era por seguridad de todos, aun así se contrató un vigilante pero siguen los asaltos, más a las jóvenes que caminan entre los edificios pues no todos los espacios cuentan con alumbrado”.

Foto: Xiomara Flores | Diario de Xalapa

Fue por ello que a través de grupos comenzaron a coordinarse no solo para compartir audios, fotos y videos de personas sospechosas que se topan en los estacionamientos, sino también para realizar jornadas de limpieza, recorridos y juntas de manera recurrente, las últimas, para informar las actualizaciones del jefe de manzana y comité de vecinos respecto a las charlas en Ayuntamiento.

“Ya tenemos mejor organización y las autoridades nos han apoyado más para proteger a nuestras familias, cualquier anomalía es reportada en los grupos y vecinos nos armamos de valor a salir a investigar mientas las autoridades acuden a nuestro llamado”.

Foto: Xiomara Flores | Diario de Xalapa

Comentó que recientemente una pareja transitaba por la Unidad y fueron sorprendidos por sujetos desconocidos que pretendían asaltarlos, no obstante, el joven, quien usaba muletas para desplazarse, no dudo en convertirlas en una defensa para evitar el asalto, como consecuencia, los delincuentes lograron escapar no sin antes dejar tirada una de las pistolas con las que amenazaron a los habitantes, una vez que se comunicaron con la policía, elementos confirmaron que el arma era de juguete.

Desde entonces y con recientes reportes a la policía las redes vecinales se han mantenido informadas sobre todo tipo de extorsiones por parte de personas ajenas para alertar a los vecinos a no caer en ellas y seguir las recomendaciones de estos grupos vecinales creados en apps para brindar mayor seguridad ahora que muchas familias están trabajando desde casa.