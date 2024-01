Pescadores sufren por crisis climática; bajó la producción

Veracruz, Ver.- El 2023 fue un año fatal para la actividad pesquera veracruzana, pues cerraron con una caída del 80%.

Bernardo Hernández Guzmán, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz, explica que entre los factores que influyeron en que hubiera una mala pesca es que no hubo arribazón de especies, atribuyéndole al calentamiento de las aguas.

“La pesca en 2023 estuvo fatal, no hubo arribazón de especies, ni de peto ni de sierra, ni de bonito, de nada hubo. Quien sabe a qué se deba realmente. Nosotros pensamos que quizá el calentamiento de las aguas, hizo que las sardinas se alejaran y bueno sabemos lo que comen los peces y al no haber sardinas pues los peces se alejaron y no hubo producción”, refiere.

Además los eventos de norte tampoco ayudaron a los hombres de mar pues fueron pocos los días que pudieron trabajar las artes de pesca y por lo tanto sus ingresos se vieron mermados drásticamente. “Y luego los eventos de norte, eso ocasionó que no pudiéramos trabajar las artes de pesca y eso ocasionó que en consecuencia no tuviéramos buena producción. La verdad es que fue un 2023 malo, malo”.

Aseguran que esta afectación alcanzó a todos los pescadores de la entidad veracruzana | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Bernardo Hernández, celebra que el 2024 haya iniciado con tiempo estable, lo que permitió que salieran a realizar su actividad aunque sea en aguas intermedias. Sin embargo no echan las campanas al vuelo porque en la naturaleza nada está escrito ni se puede incidir.

“Salieron como seis embarcaciones de cuarenta y tantas que estamos aquí, porque pues ahorita no nos estamos arriesgando hacer un gasto al salir. Salir al mar significa gastar mil a 2 mil pesos, entonces salieron aquí en corto para ver cómo está la situación y ver si ya hay arribazones o que ya cambie para ver si ya el agua está fría”, confía.

El líder de los pescadores ribereños, asegura que esta afectación alcanzó a todos los pescadores de la entidad veracruzana.

Dicen que no hubo arribazón de especies por el calentamiento de las aguas | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Asevera que se trata de un fenómeno que nunca lo habían padecido, pues aunque en años anteriores si se ha registrado una baja del 50 al 60%, nunca se había desplomado hasta en un 80%.

Los hombres de mar se dijeron extrañados, pues aseguran que fueron respetuosos de las vedas impuestas por la Conapesca, por lo que descartan que hayan sobreexplotado las especies.

Ya para finalizar informó que a partir del 1 de enero comenzó la primera veda del pulpo y tendrá una duración de dos meses; la segunda de esta especie será en agosto y en mayo será la de tiburón y el robalo.