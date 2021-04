Vehículos donados a bomberos terminan desvalijados

Río Blanco, Ver.- El excesivo papeleo que tienen que realizar las centrales de Bomberos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ingresar un vehículo de otro país, hace que muchos de los que han sido donados por Centrales de Estados Unidos terminen abandonados, desvalijados o robados en la frontera, aseveró José Guadalupe Benítez Dávalos, Bombero en California.

Mencionó en entrevista que hay por lo menos 7 camiones de Bomberos que están detenidos en la frontera, del lado de México porque las centrales no tienen el recurso para cubrir, no solo los gastos de traslado de las unidades sino también para parar la regularización de la unidad.

“Esto hace que muchas de esas unidades sean robadas, desvalijadas o se echen a perder”, aseveró al tiempo de lamentar que exista este tipo de trabas, cuando los vehículos está más que comprobado que son para salvar vidas.

El papeleo, apuntó, dura meses y hay camiones en la frontera, “no me lo van a creer, que se han echado a perder o se los han robado, porque ya los departamentos de Bomberos ya no tienen el dinero para seguir yendo a hacer el papeleo”, destacó.

Pidió tolerancia a las autoridades de los tres niveles de gobierno en México a los que solicitó ayuden a las estaciones de Bomberos a renovar su parque vehicular.

Subrayó que la mayoría de las unidades que reciben en donación están prácticamente nuevas pues sólo tuvieron una vida útil de cinco años en los Estados Unidos.

Destacó que, en ese país, constantemente se cambian los vehículos. “Allá tienen una vida de 5 años de uso, mientras que en nuestro país esas mismas unidades de segunda mano son utilizadas hasta el último aliento que tienen”, enfatizó.

Hay preocupación entre los bomberos porque cada día en las carreteras de todo el país circula una gran cantidad de sustancias químicas y, cuando existe alguna contingencia, este cuerpo de emergencia siempre está dispuesto a ayudar, pero sin tener el equipo necesario su integridad queda vulnerable.

Finalmente, el bombero estadounidense lamentó que esa profesión en México no se valore como se debe, a pesar de que la mayoría de los tragahumo son voluntarios y sin recibir un solo peso ponen su vida en riesgo para salvar la de otros; aparte de que muchas veces ellos mismos tienen que poner de su bolsillo para cubrir los servicios y lo que requieren para cubrir las emergencias.