Velaron a familia que falleció en deslave

Xalapa, Ver.- Con tristeza y profundo dolor, Adán recibió los cuerpos de sus cinco hijos y esposa que fallecieron al quedar atrapados bajo un alud de tierra que cayó sobre la humilde vivienda en la que habitaban en la colonia Loma Bonita, de esta capital.

Los cuerpos de Kevin de 9 años, Alexa de 3, Axel Jair de 4, Cristofer de 5, la bebe, María Fernanda, de 15 días de nacida y Dora Isabel de 27 años, madre de los pequeños, fueron velados en un domicilio de la calle Ignacio Elizondo de la colonia Revolución.

Ante decenas de personas las carrozas llegaron con los cuerpos para ser colocados uno a uno en el centro de ese domicilio, en el que ya se encontraban amigos y familiares para acompañar al afligido padre que aún seguía sin creer lo que estaba viviendo.

Un silencio total envolvió el momento en el que bajaban los cuerpos. Nadie decía nada, todo era tristeza que se reflejaba en cada uno de los presentes. Medios de información también se encontraban en el lugar para dejar plasmado en gráficas ese triste y doloroso momento que ya era noticia nacional.

Ante medios de comunicación Adán, desmintió lo que un familiar de su esposa mencionó, que estaba pidiendo dinero para su benefició algo que es totalmente falso, dijo.

Indicó que también ese familiar tenía intensiones de llevarse los cuerpos para velarlos en otro lugar, pero no lo permitió.

“Ella es su hermana y nunca le habló, nunca la visitó y ahora va con el pretexto que quiere los cuerpos de sus sobrinos y su hermana, cuando nunca nos fue a visitar. No permitiré que se los lleve, porque yo estoy con ellos desde hace 3 años, bien o mal ahí íbamos y claro que no dejaré que se los lleve, porque yo los voy a sepultar”, expresó.

Así mismo indicó que no está pidiendo ayuda a través de las redes sociales y que no depositen a la cuenta que está circulando en un sitio de internet, porque “eso es mentira. Si quiere ayudarme lo pueden hacer en esta casa que es de mi tía y se encuentra en calle Ignacio Elizondo #19 de la colonia Revolución. No crean nada de lo que se dice en internet, eso mentira no ando pidiendo dinero”, afirmó.