Venta de paquetes vacacionales en Veracruz han disminuido por cambios de gobierno

La venta de paquetes de vacaciones en la región ha tenido cifras bajas en esta temporada de verano, ocasionado por la incertidumbre que provocan de forma cíclica los cambios de gobierno y por la incertidumbre económica, explica Idheanna Gómez Ortiz, directora de la agencia de viajes Idhetravel.

Explica que la situación de la baja comercialización de paquetes vacaciones tiene varios meses, comenzó antes del proceso electoral y así se mantuvo en cifras negativas. "Pero después viene el tema de la transición y por eso se estanca la actividad para nosotros como agencias de viajes”.

Doble Vía Inicia el Festival "Orizaba la cuna del pambazo" en Veracruz: sede y actividades

¿Qué afectaciones han dejado los cambios de gobierno en Veracruz?

Subraya que a nivel local ha notado poco interés para contratar paquetes de viaje, han sido mucho menos que en otros años en que hubo una mayor cantidad de contrataciones para visitar los diferentes destinos nacionales como Cancún, que es de los más solicitados.

Además, dice que también se han registrado menos contrataciones de personas que quieren venir a las diversas zonas del Estado, sea Boca del Río-Veracruz o Xalapa, Coatepec, Jalcomulco o el resto de destinos, a todos los afectó.

En el caso de su empresa señala que tiene cifras de cerca de 50 por ciento menos en relación a lo que vendieron en los años pasados; pero habrá que esperar a que concluya el periodo vacacional porque todavía podría mejorar, faltan dos semanas.

Gómez Ortiz subraya que ahora hasta que no se estabilice el tema de los cambios de gobierno, tanto a nivel estatal como federal, es que habrá una mayor reactivación para las agencias de viajes porque ya con todo en la normalidad las personas comienzan a pensar en irse de viaje.

Indica que este punto de asumir una postura de no gastar de más no es solo para quienes trabajan en el gobierno y que temen cambios, sino que es un tema general porque las familias tratan de no gastarse y tal vez optaron por hacer turismo en su zona.

Gómez Ortiz comenta que lo cierto es que la mayoría de las familias buscan tener estabilidad financiera y, en este momento, hay una gran volatilidad financiera, aunado a los cambios de gobierno, pues claro que todo eso afecta la compra de paquetes vacaciones que incluyen boletos de avión, hospedaje y alimentos.

Los que sí tienen la oportunidad de viajar, lo hacen y compran todo el paquete, pero lo cierto es que esta temporada ha resultado complicada y a lo mejor se están guardando para viajar en diciembre cuando todo ya se haya estabilizado, concluyó.