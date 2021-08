Venta de uniformes escolares repunta ante regreso a clases

Veracruz, Ver.- Mientras que la venta de uniformes empieza a recuperarse hasta en un 30 por ciento con la demanda de vestimenta para las escuelas particulares en su mayoría, las zapaterías se mantienen en números rojos.

En entrevista Efraín Ramírez de Uniformes Vicky indicó que todavía en el mes de julio la actividad estaba paralizada, pero en la segunda quincena de agosto empezó a notarse el movimiento de padres de familia.

Destacó que, en esta última semana, previa al regreso a clases presencial la actividad se incrementó principalmente jueves, viernes y este sábado.

Comentó que los uniformes más solicitados son los de las escuelas particulares, aunque también se ha vendido la vestimenta para los planteles de gobierno.

Recordó que anteriormente en la ultima semana previa al regreso a clases la actividad era de hasta 400 uniformes vendidos de manera diaria.

“Se ha notado un incremento en las ventas del uniforme escolar podríamos decir de un 30 por ciento, todavía en julio la actividad estaba estática, pero desde el jueves empezó el movimiento, están buscando uniformes de escuelas particulares, primarias y jardines pequeños, la escuela pública casi no, muy poco”, dijo.

Sin embargo, en las zapaterías a pesar de las promociones que se han lanzado son muy pocas las ventas que se han hecho en esta última semana.

“Ni aún con promoción ha salido el calzado escolar, implementamos el 30 por ciento en la compra del segundo calzado infantil para ver su mejoraba la venta, pero ni con eso, de 10 personas que vienen al día una viene a comprar zapatos para este regreso a clases”, comentó, Ana Karen empleada de una zapatería.

Y es que los encargados de zapaterías tenían la esperanza de que en esta última semana repuntara la venta de zapatos, debido a la instrucción de las autoridades estatales con respecto al regreso presencial, pero la situación sigue siendo complicada.

“A lo mucho esta semana hemos vendido aquí seis pare, no más, el calzado esta económico, aunque lo traen más caro pero no quisimos subirle por lo mismo pero no hay ventas, pensamos que algunos papás se están esperando a ver como se pone en los próximos días”, dijo.