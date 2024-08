Ventas por catálogo ayudan a xalapeñas a emprender, construir sus casas y sostener a sus familias

Emprender con ventas de catálogo es una decisión que empodera a muchas mujeres que buscan elevar sus ingresos para sacar adelante a sus familias o construir sus viviendas, explican algunas vendedoras quienes han encontrado en esta alternativa una oportunidad laboral.

Marcela Espinoza Salas, vende ropa interior por catálogo y comenta que tiene más de 10 años comercializando estas prendas entre sus compañeras de trabajo y le ha ido bien. “Puedes tener un dinero que sirve mucho en estas temporadas de gastos con la entrada de los hijos a la escuela”, dice.

¿Por qué la venta por catálogo no es para todos?

Explica que esta actividad no es para todas, ni todos, porque hay que saber vender y cobrar, “es por eso que yo vendo con puras conocidas, porque así sé que me pagarán en tiempo y forma y no tendré problemas para liquidar lo que pido”.

Reconoce que “no es una vendedora de miles”, pero si logra tener buenos ingresos por lo menos en la temporada de diciembre cuando logró vender más, y así hacerse un ingreso importante que sirve para enfrentar la cuesta de enero.

Teresa de Jesús Martínez tiene 20 años de experiencia

Teresa de Jesús Martínez Román, jubilada del magisterio, tiene más de 20 años vendiendo diversas marcas por catálogo, desde joyas, hasta perfumes y maquillajes franceses y hasta ropa de cama.

Resalta que tras su larga experiencia puede opinar que es noble esta actividad, “porque aunque yo no he vivido de ello, sí me ha dado para tener un ingreso a los largo de los años”.

Entre las marcas que ha vendido están L´bel, esika, Cyzone y Tupperware, recuerda que comenzó en este actividad a invitación de una amiga que le mostró las bondades, fue así que a lo largo de los años ha entrado en varias empresas siempre buscando mejorar sus entradas económicas.

Considera que en su caso no hubiera podido vivir solo de esta actividad, “pero le gustó porque solo con amigas y conocidas logra tener más ingresos”.

Indica que no tiene como meta vender mucho más de lo que es posible controlar, “porque al vender mucho se tienen problemas para cobrar todos los pagos quincenales, así que me pongo límites para cumplir las metas”.

Como maestra jubilada esta actividad en la que ha probado con diversas marcas de joyería, perfumería, cremas, utensilios de cocina y hasta ropa de cama para tener ingresos extra, “me ha dado opciones, pero insisto en mi caso no hubiera podido vivir solo de eso”.

¿Cuáles son los retos que enfrentan quiénes venden por catalogo?

Ariadna Lara Hernández, es maestra en servicio y durante cinco años ha optado por vender productos por catálogo para poder tener una entrada que le permita sufragar algunos gastos.

Son varios los beneficios que en su caso ha tenido. “Me va dando el negocio para cubrir ciertos gastos. Me voy ayudando”.

Vende perfumes, pero también ropa de cama y zapatos de marca de Andrea, pero también de Vianey, entre otras.

Explica que la venta de catálogo no es para todas las personas, porque se requiere ser extrovertido, tener el don de la palabra y saber cobrar.

En sus inicios recuerda que hubo quienes no le pagaron por lo que ha modificado su forma de vender para no tener que perder dinero, “por eso digo que no es para todos”.

Pero para quienes le toman el gusto sirve para aumentar ingresos económicos que en esta época no sobran, porque hay muchos gastos que sufragar.

Yazmín Tejeda Campos, empleada de la empresa Ilusión, asegura que para muchas mujeres es atractivo dedicarse a la comercialización de diversos productos por catálogo, dice, porque lo pueden hacer en los sitios donde trabajan o en su tiempo libre y eso les genera ganancias.

En el caso de muchas de las mujeres que venden sus artículos, comenta se van a lo grande y hasta crean sus propias comercializadoras y contratan a otros mujeres para que vendan por ellas, así ganan muchos más, “es una forma de emprendimiento que tienen las que tienen dotes para las ventas”.

Tener ingresos económicos extra es una oportunidad para las expertas en cuestiones de moda, porque con lo que ganan pueden sacar adelante las carreras profesionales de los hijos y hay hasta quienes de esto pudieron construir sus viviendas, dice.