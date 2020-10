Veolia no debió aceptar un contrato sin contar con un terreno: alcalde de Veracruz

Veracruz, Ver.- El municipio de Veracruz continuará depositando sus desechos en el relleno sanitario de Medellín de Bravo y la empresa Veolia podría perder su concesión informó el presidente municipal, Fernando Yunes Márquez.

Luego de que la empresa que se encargaba de la recepción y disposición final de los residuos en este municipio emitiera un comunicado donde indicó que el terreno de la comunidad de Loma Iguana nunca fue utilizado para dichos fines, debido a que el personal de Limpia Pública se negó a desplazarse hasta esa zona, el edil argumentó que Veolia no debió aceptar un contrato sin contar con un terreno que garantizara la operación.

Local Plantea AMLO a Fernando Yunes trabajar juntos

Explicó que desde la clausura del basurero por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) la empresa más allá de una acción legal podría perder el título de la concesión.

“Nosotros cumplimos, pagamos la última factura, ellos cumplieron hasta el último momento y no tenemos que pagarles nada, porque no nos han dado un sitio de disposición, Veolia nunca debió de haber aceptado, si ellos decían que no era adecuado, simple y sencillamente no debieron haber aceptado", dijo.

Mencionó que el terreno que fue dado en comodato por la Administración Portuaria Integral (Apiver) en la pasada administración municipal para ser utilizado como sitio de disposición de desechos fue devuelto a principios de año ya que no se utilizó.

Asimismo, señaló que Veracruz no cuenta con un espacio para la disposición final de los desechos por lo que, aunque representa un gasto difícil, continuara llevando su basura al relleno que se encuentra en la comunidad de El Guayabo, ubicado en el municipio de Medellín de Bravo.