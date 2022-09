Gobernador presume 26 días acumulados sin homicidios en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que en las últimas 24 horas no se registraron homicidios en el estado, pero además que su Gobierno lleva 26 días acumulados en los que no se han presentado estos hechos.

Luego de encabezar la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, en sus redes sociales, expuso que estos son resultados de su administración y que no había sucedido en otros gobiernos estatales.

“Dentro de los resultados de ayer a hoy no se registraron homicidios, con lo que se concretaron ya 26 días acumulados en lo que va del año en los que no se tienen asesinatos. Esto no había sucedido en las admistraciones pasadas”.

Leer más: Niega gobernador desatención a colectivos de familiares de personas desaparecidas

Local Avanza cuarto informe del gobernador de Veracruz

¿Cuál fue el saldo durante el Costa Esmeralda Fest 2022?

Además, expuso que como parte de la jornada de este fin de semana por la realización del Costa Esmeralda Fest, hubo un saldo blanco y el arribo de 53 mil turistas a este evento.

"Entre otros reportes se obtuvo saldo blanco en el Costa Esmeralda Fest a donde durante los tres días arribaron 53 mil personas en total", dijo.

Al respecto, el secretario de turismo y Cultura Iván Martínez Olvera, dijo que la segunda edición del Costa Esmeralda Fest 2022, reunió a 16 municipios de la franja costera, más de 80 productores bajo el Pabellón Cultural, 70 equipos participando en voleibol y fútbol, femenil y varonil, durante tres días del evento.

¿Qué artistas se presentaron en el Costa Esmeralda Fest 2022?

Dijo que la ocupación hotelera y restaurantera fue a su máxima capacidad, siendo el principal atractivo la cartelera musical: Inspector, DLD, Gente de Zona y Guaynaa.

Te puede interesar: A 3 años de su llegada a la FGE, Hernández Giadáns destaca disminución en delitos

El mandatario estatal garantizó el esfuerzo diario para seguir trabajando de la mano de las fuerzas coordinadas para mantener la tranquilidad, seguridad y paz.