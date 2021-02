Veracruz acumula 7 mil 213 decesos por Covid-19

Xalapa, Ver.- Con 51 mil 213 casos de Covid-19, este primero de febrero el estado de Veracruz continúa en la gráfica en casos de Covid-19, junto con la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Sonora, Puebla, Coahuila y Tabasco, que en conjunto conforman el 67 por ciento del total de los casos en todo el país.

En las últimas 24 horas Veracruz sumó 218 nuevos contagios. Los decesos aumentaron a 7 mil 213, con 15 más que el día de ayer. Los casos totales fueron 51 mil 213 casos, 10 mil 797 sospechosos, 32 mil 761 personas recuperadas y mil 446 casos activos, de acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Salud del gobierno federal.

En cuanto a los índices por municipio, informó que el puerto de Veracruz cuenta con el mayor número de contagios al reportar 10 mil 635, 57 casos confirmados más que ayer y mil 260 defunciones, seguido por Xalapa que cuenta con 3 mil 776 ayer eran 3 mil 738 casos positivos, Poza Rica con 3 mil 324, diez más que ayer y Coatzacoalcos, con 3 mil 15 casos.

En el territorio nacional se han confirmado un millón 869 mil 708 casos totales y 159 mil 100 defunciones totales por Coronavirus.

En cuanto al caso de una enfermera de Coatzacoalcos, que estaba infectada sin síntomas y que a pesar de haberse vacunado falleció, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud federal, aclaró que su deceso no fue a consecuencia de la vacuna. “No tiene ninguna relación con la vacuna, ni ésta le causó la enfermedad. Probablemente siguió desarrollando las complicaciones y probablemente falleció por neumonía grave” porque la vacuna tarda cerca de 21 días para generar la inmunidad y no está indicada para ponerse en personas enfermas.

Las pandemias no se pueden parar de un momento a otro, asentó López-Gatell, “todos quisiéramos amanecer mañana y que no hubiera pandemia, que no tenga aumentos y reducciones, pero basta mirar al mundo para saber que todos los estaos están afectados. No se puede prometer que la epidemia se acabe mañana", concluyó.