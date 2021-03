Veracruz, con 55 mil 675 casos acumulados de Covid-19

Xalapa, Ver.- La entidad veracruzana ya tiene un acumulado de 55 mil 675 casos positivos de Covid-19 y 8 mil 222 fallecimientos, dio a conocer en conferencia virtual Dulce María Espejo, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Veracruz.

En seguimiento al panorama del coronavirus, informó que el 6 de marzo incorporaron 137 nuevos contagios y 42 decesos. En investigación se encuentran 11 mil 022 casos y están registrados 667 casos activos.

Con respecto a la actualización de las demarcaciones con más positivos acumulados, detalló que en el centro, Veracruz contabiliza 11 mil 396; Xalapa, 4 mil 375; Orizaba, 3 mil 201; Córdoba, 2 mil 890; Boca del Río, mil 379, y Río Blanco, 939.

Fortín tiene 930 acumulados; Ixtaczoquitlán, 780; La Antigua, 669; Nogales, 637; Medellín, 613; Camerino Z. Mendoza, 456; Coatepec, 436; Alvarado, 405; Perote, 349, y Emiliano Zapata, 295.

En la zona sur: Coatzacoalcos tiene 3 mil 331; Minatitlán, mil 630; Cosamaloapan, 960; San Andrés Tuxtla, 664; Cosoleacaque, 578; Tierra Blanca, 395; Nanchital, 280, y Tres Valles, 277.

En la zona norte del estado, Poza Rica, 3 mil 507; Tuxpan, mil 651; Pánuco, 784; Martínez de la Torre, 731; Papantla, 687; Coatzintla, 523; Tihuatlán, 426; Álamo, 230; Misantla, 160, y Pueblo Viejo, 162.

En otro tema, el doctor Bartolo Avendaño exhortó a la población a poner atención en los pescados y mariscos que compran y consumen, pues por ser temporada de cuaresma hay un incremento en la adquisición. Sugirió verificar que se trate de productos frescos, adquiridos en establecimientos formales.

También llamó a la ciudadanía a no dejarse engañar porque en México aún no hay vacunas anticovid de manera particular. En ese sentido, el titular de Sesver, Roberto Ramos Alor, puntualizó que actualmente solo se vacuna a los adultos mayores en puestos establecidos en localidades. Reiteró que la vacuna es gratuita y llegará a todos.